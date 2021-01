NBA : Encore deux nouveaux matchs reportés

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/dvdHltdMdO

Trois matchs de retard pour les Celtics

En l'espace de trois semaines, le nombre de matchs de NBA reportés ne cesse d'augmenter . Cette fois-ci, il s'agit de la rencontre entre Boston et Orlando, et de celle entre Washington et Utah. Ces deux oppositions devaient avoir lieu ce mercredi 13 janvier. Et les deux ont été reportées pour la même raison. Les Celtics et les Wizards n'ont pas assez de joueurs pour maintenir le match. En effet, la NBA requiert un minimum de huit joueurs par équipe pour que le match puisse se jouer. Avec les tests positifs de Jayson Tatum et de Jaylen Brown chez les Celtics, un grand nombre de leurs coéquipiers sont considérés comme des cas contacts et doivent donc rester isolés. Du côté de Washington, leur dernier entraînement a été annulé puisque là-encore deux joueurs, dont les noms n'ont pas été révélés, ont dû se soumettre au protocole sanitaire lié à la Covid-19 et mis en place par la Ligue.Sur les six matchs reportés au sein de la NBA jusqu'à maintenant, trois concernent Boston. En effet, les Celtics devaient affronter le Miami Heat dimanche dernier et les Bulls de Chicago ce mardi. Néanmoins, pas de panique au niveau du calendrier. La première partie de la saison s'achève le 4 mars 2021. Suivra une petite semaine de pause pour les équipes. La saison reprendra alors et d'après Mike Bass, le porte-parole de la NBA, tout est prévu : "Nous avions prévu qu'il y aurait des reports de matchs et avons planifié le calendrier en conséquence. Il n'est pas prévu d'interrompre le championnat et nous continuerons à être guidés par nos experts médicaux". D'autres solutions sont envisageables en cas d'un trop grand nombre de cas positifs, notamment la mise en place de bulles régionales. Une hypothèse pour laquelle la Ligue a discuté avec le syndicat des joueurs. Pour le moment, aucun des six matchs reportés n'a trouvé de nouvelle date, le calendrier de la deuxième partie de saison n'étant pas encore défini.