NBA : Embiid monstrueux avec Philadelphie

🔥 @JoelEmbiid ERUPTED for a 41 point double-double in the @sixers win.

41 PTS | 20 REB | 4 AST | 2 STL



🔥 Embiid has had 41+ points in 3 of his last 4 games! pic.twitter.com/RdftVXyCFA



— NBA (@NBA) April 9, 2022



Paul George played the role of maestro in the @LAClippers 4th straight win, diming out 12 dimes to tie a career-high ! #ClipperNation

Paul George: 23 PTS, 8 REB, 12 AST, 2 STL, 6 3PM

Norman Powell: 20 PTS, 4 3PM

Davion Mitchell: 22 PTS, 7 AST pic.twitter.com/rN9ks8NyLu



— NBA (@NBA) April 10, 2022

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Samedi 9 avril 2022

Samedi soir dans sa salle du Wells Fargo Center, Philadelphie a dominé sans surprise Indiana (133-120) grâce à son duo All Star Embiid-Harden.Son acolyte a pour sa part signé un double-double également mais dans un style bien différent (22 points - 14 passes). Ce succès entretient l'espoir des Sixers, 4eme, de finir la saison régulière en 3eme position devant Boston dans la Conférence Est. Pour rappel, toutes les équipes vont jouer leur dernier match ce dimanche. Joel Embiid et consorts recevront les Pistons de Detroit, éliminés de la course aux play-offs depuis fort longtemps.Durant la nuit de samedi à dimanche, à l'instar de Joel Embiid,, frôlant au passage le triple-double (23 points, 12 passes, 8 rebonds), l'ancien Pacers a égalé son record de passes en carrière avec 12 offrandes à ses partenaires. Il a montré la voie aux Clippers de Los Angeles, tout heureux d'enchaîner une 4eme victoire de rang à la Crypto.com Arena aux dépens des Kings de Sacramento (117-98). Plutôt discret, le Françaisen 26 minutes sur le parquet.Dans les autres rencontres de la nuit, les Warriors de Golden State ont pris la mesure des Spurs de San Antonio sans ses "Splash Brothers". Stephen Curry toujours blessé et Klay Thompson laissé au repos, c'est le Congolais Jonathan Kuminga qui a pris les choses en main, rendant une copie de 18 points et 4 rebonds.. Dans le même temps, les Grizzlies de Memphis se sont montrés sans pitié avec les Pelicans de New Orleans (141-114) avec pas moins de trois joueurs à 20 points ou plus. Parmi eux, l'inévitable Ja Morant, en course pour le titre de MVP, a validé 21 points et 9 passes.San Antonio Spurs -: 94-100- Indiana Pacers : 133-120- Sacramento Kings : 117-98- New Orleans Pelicans : 141-114