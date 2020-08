NBA : Embiid absent mardi, Simmons opéré

Nouvelles mitigées du côté des Philadelphia 76ers. Alors que Ben Simmons a été contraint de se faire opérer du genou, son coéquipier Joel Embiid ne devrait quant à lui manquer que quelques matchs, au pire, suite à sa blessure à la cheville gauche. Le pivot camerounais n’avait joué que six minutes contre Portland dimanche (défaite 124-121), après avoir été victime d’une entorse. Celui qui tourne à 23,5 points et 11,8 rebonds depuis le début de la saison manquera le match contre Phoenix ce mardi et reste incertain pour les deux derniers matchs de saison régulière des 76ers dans la bulle d’Orlando, contre Toronto et Houston.

Les 76ers finiront entre quatrièmes et sixièmes Quant à Ben Simmons, il est donc passé sur la table d’opération lundi pour enlever un bout de cartilage de son genou gauche. Il devra passer de nouveaux examens dans deux semaines et selon ESPN, on ne devrait pas le revoir lors des play-offs. Un gros coup dur pour les 76ers, car Simmons tournait à 16,4 points, 7,8 rebonds et 8 passes depuis le début de la saison et avait été replacé au poste d’ailier-fort depuis la reprise à Orlando, afin de laisser la mène à Shake Milton, ce qui lui éviterait ainsi de se marcher sur les pieds avec Embiid. Mais c’est sans l’Australien que Philadelphia va devoir boucler une saison jusque-là bien décevante. Les 76ers occupent en effet la sixième place à l’Est, avec 42 victoires pour 28 défaites (3v-2d dans la bulle) et peuvent encore terminer entre la quatrième et la sixième place, avec donc un premier tour de play-offs contre Miami, Indiana ou Boston. Pas simple !