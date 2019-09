NBA : Dwyane Wade s’entraîne au cas où…

Dwyane Wade va-t-il refouler les parquets NBA après avoir pris sa retraite ? Cette hypothèse relève pour le moment de l’utopie et n’a que très peu de chances d’aboutir. Mais de l’aveu de l’intéressé lui-même, « il ne faut jamais dire jamais. » Dans un entretien accordé au LA Time et rapporté par Basketsession.com, le triple-champion NBA détaille son quotidien actuellement : « C'est fini pour moi, mais mon entraîneur me maintient en forme juste au cas où quelque chose survienne. Je reste en bonne forme physique parce qu'on ne sait jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Le truc cool aujourd'hui c'est que j'ai une super relation avec tous les joueurs. »

On l’aura compris, il existe 1% de chance au cas une offre difficile à repousser survienne (jouer aux Lakers aux côtés de LeBron ?). L’avenir de Dwyane Wade se situe plutôt aux côtés des jeunes. « Je transmets mon savoir et je n'ai pas besoin d'avoir de rôle officiel dans une équipe, poursuit-il. A chaque fois que je pourrai aller à la salle avec l'un ce des jeunes joueurs, je le ferai. Vous me verrez souvent à la salle avec LeBron ou au stade tôt avant les matches pour un petit workout. Je veux rester dans le coin et m'impliquer autant que je peux. »