NBA : Durant ne rejouera pas cette saison

Les derniers espoirs des fans des Nets de le voir à l'oeuvre d'ici à la fin de la saison se sont envolés vendredi. Après avoir laissé un temps entendre qu'il pourrait effectuer quelques apparitions sur les derniers matchs au programme, Kevin Durant a finalement estimé que cela aurait été prendre trop de risque. L'ancien coéquipier vedette de Stephen Curry à Golden State, victime d'une rupture d'un tendon d'Achille lors du Match 5 des Finals 2019 avec les Warriors face aux Raptors, a donc décidé de revenir à son plan de base et à donner rendez-vous à l'année prochaine uniquement. Au même titre que son partenaire à Brooklyn Kyrie Irving, Durant ne rejouera donc pas cette saison. « Il vaut mieux que j’attende. Je ne pense pas être prêt à jouer à ce niveau d’intensité actuellement, dans le mois qui vient. Cela me donne plus de temps pour me préparer pour la saison prochaine et le reste de ma carrière. Ma saison est terminée. Je n’ai pas du tout l’intention de jouer », confie l'ailier de 31 ans auprès de The Undefeated. L'été dernier déjà, après sa grave blessure, Durant, après en avoir parlé avec les spécialistes, avait annoncé qu'il prendrait toute la saison pour récupérer. Et c'est bien ce qu'il va faire.

Durant à Orlando pour supporter les Nets ?

Même s'il avait laissé penser le contraire ces dernières semaines. « Nous avons décidé, l’été dernier, lorsque c’est arrivé (sa rupture du tendon d’Achille), que j’allais simplement attendre la saison suivante. Je n’avais pas du tout l’intention de jouer cette saison », certifie toutefois KD aujourd'hui, alors que son équipe s'apprête à reprendre la compétition. Les Nets, septièmes de la Conférence Est au moment de l'interruption consécutive à la pandémie de Covid-19, font en effet partie des 22 équipes conviées à la fin de saison, programmée à huis clos dans une bulle à Orlando (sur le site de Disney World) à partir du 31 juillet. Au même titre qu'Irving, opéré d'une épaule en mars dernier, Durant pourrait lui aussi se rendre en Floride pour soutenir les Nets.