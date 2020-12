NBA : Durant et Irving séduisent pour leur première avec les Nets

Kyrie and KD continue to DAZZLE in their #NBAPreseason debut as teammates!

La première sortie du duo était attendue et elle n’a pas déçu. En effet,Entre la rupture du tendon d’Achille du nouveau numéro 7 des Nets et la saison 2020-21 de NBA retardée à cause de la pandémie de coronavirus, l’attente n’a fait que grandir autour de l’association des deux joueurs.







Dimanche soir, dans un Barclays Center malheureusement vide, les deux hommes ont permis à Brooklyn de remporter leur premier match de présaison contre les Washington Wizards (119-114), privés de Russell Westbrook et Bradley Beal. Pour leur première, Durant (15 points, 3 rebonds et 3 passes en 24 minutes) et Irving (18 points, à 7 sur 9 aux tirs, et 4 passes en 17 minutes) ont été plutôt propres, alors que le duo promet de faire des étincelles offensivement. Interrogé à la fin de la rencontre, « KD » semblait notamment content d'avoir franchi cette première étape.



Nash « incroyablement fier » de Durant

« Je me sentais bien en première période. Dans la deuxième, je n'étais pas assez concentré sur les tirs que je prenais, j'aurais aimé les mettre, j'ai pris un mauvais tir à trois points au début du 3eme quart-temps et j'ai perdu mon rythme. (...)J’ai pu reprendre le cours des choses et me sentir à nouveau comme un des gars de l’équipe. Je me sentais bien. Je veux jouer au plus haut niveau, à la plus haute intensité », a notamment expliqué Durant, qui effectuait son grand retour après sa blessure lors des Finals NBA 2019.», a pour sa part confié Steve Nash, le nouvel entraîneur des Nets. Entre le retour de « Durantula » et Irving qui a soigné ses pépins physiques, les futurs adversaires de Brooklyn peuvent d'ores et déjà trembler. Prochain rendez-vous pour le duo All-Star à Boston le 19 décembre, avant la reprise de la NBA le 23 contre les Golden State Warriors.