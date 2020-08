Troisième pire bilan de la saison régulière 2019-20, derrière Golden State et Cleveland (finalistes il n’y pas si longtemps…), Minnesota aura le droit de choisir en premier lors de la draft du 16 octobre. Les Timberwolves ont en effet remporté la « Draft Lottery », qui était organisée par visio-conférence dans les locaux de la NBA dans le New Jersey, pandémie de coronavirus oblige, ce jeudi. Tout comme les Cavaliers et les Warriors, les Wolves avaient 14% de chances d’hériter du premier choix et ils l’ont obtenu, pour la deuxième fois de leur histoire (la franchise a été créée en 1989), après 2015 et l’arrivée de Karl-Anthony Towns (toujours présent à Minneapolis) en provenance de Kentucky.

Anthony Edwards chez les Wolves ? Golden State, de son côté, aura le deuxième choix, ce qui pourra permettre aux Warriors de renforcer leur équipe après une saison catastrophique même si, bien sûr, Stephen Curry et Klay Thomson seront de retour de blessure. Charlotte, qui avait le huitième pire bilan de la Ligue, aura droit au troisième choix, ce qui ne pourra pas faire de mal à la franchise de Michael Jordan, auteure d’une saison bien décevante. Chicago, Cleveland et Atlanta choisiront ensuite. Reste désormais à mettre un nom sur ces choix. Les sites spécialisés placent quasiment tous Anthony Edwards, l’arrière de la fac de Georgia âgé de 19 ans, à la première place. James Wiseman, LaMelo Ball, Obi Toppin et Onyeka Okongwu devraient suivre, mais l’ordre reste incertain. Le Français Kylian Hayes (Ulm) est également attendu assez haut.



1er tour de la draft 2020

1. Minnesota

2. Golden State

3. Charlotte

4. Chicago

5. Cleveland

6. Atlanta

7. Detroit

8. New York

9. Washington

10. Phoenix

11. San Antonio

12. Sacramento

13. New Orleans

14. Boston (depuis Memphis)

15. Orlando

16. Portland

17. Minnesota (depuis Brooklyn via Atlanta)

18. Dallas

19. Brooklyn (depuis Philadelphia via les Clippers)

20. Miami

21. Philadelphia (depuis Oklahoma City via Orlando et Philadelphia)

22. Denver (depuis Houston)

23. Utah

24. Milwaukee (depuis Indiana)

25. Oklahoma City (depuis Denver)

26. Boston

27. New York (depuis les Clippers)

28. Los Angeles Lakers

29. Toronto

30. Boston (depuis Milwaukee via Phoenix)