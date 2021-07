NBA - Draft 2021 : Cunningham premier choix, fortunes diverses pour les Français

Begarin drafté, des « two-way contract » pour Ayayi et Pons

Sans surprise, c'est bien Cade Cunningham qui a succédé à Anthony Edwards (Minnesota) en tant que numéro 1 de la draft.Un an après avoir choisi le Français Killian Hayes, qui dispose d'un profil assez similaire, la franchise du Michigan devrait donc miser sur ce jeune duo pour tenter de retrouver des couleurs. A voir comment Dwane Casey, l'entraîneur des pensionnaires de la Little Caesars Arena, fera pour faire cohabiter les deux joueurs cette saison.En revanche, la petite surprise est venue ensuite des Toronto Raptors qui ont sélectionné l'ailier fort Scottie Barnes, laissant ainsi le meneur-arrière Jalen Suggs aux Floridiens du Orlando Magic.En revanche la 75eme draft, qui s'est tenue cette nuit au Barclays Center à Brooklyn, a été plus compliquée pour les quatre Français inscrits. Comme en 2018, il a fallu attendre le deuxième tour pour voir le premier Bleu à être choisi.De ce fait, l'arrière n'a pas encore un contrat garanti avec la franchise aux 17 titres. Non draftés, Joel Ayayi et Yves Pons ont dû attendre la fin de la cérémonie pour retrouver un peu le sourire.Ayayi et Pons auront donc une belle carte à jouer en Summer League pour espérer se faire une place en Floride et dans le Tennessee. En revanche, pour le moment, Olivier Sarr, le dernier Français, n'a lui pas trouvé preneur.