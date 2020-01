NBA : Doumbouya relance Detroit, Portland éteint Harden, Orlando s'offre les Lakers

Sekou Doumbouya toujours plus haut. Très en vue depuis qu'il a fait ses débuts en NBA, l'ailier franco-guinéen de Detroit installé dans le cinq majeur des Pistons depuis la blessure de Blake Griffin a frappé un grand coup de nouveau, jeudi soir, en permettant à son équipe de s'imposer face à Boston (116-103) au TD Garden et de renouer ainsi avec le succès après trois défaites consécutives. Meilleur marqueur de la soirée de son équipe devant Markieff Morris (23 points) et Derrick Rose (22 points), l'ancien joueur de Limoges a livré son meilleur match dans la Ligue depuis son arrivée, avec 24 points en seulement 28 minutes sur le parquet et un pourcentage d'efficacité impressionnant aux shoots (10 sur 13, 2 sur 5 à trois points). De quoi refroidir lors d'une seconde mi-temps à sens unique des Celtics pourtant emmenés par un Gordon Hayward très en forme (25 points) et bien épaulé par Jaylen Brown (24 points). Sale soirée pour Boston et pour Houston également, avec un James Harden limité à 13 points lors de la défaite à domicile des Rockets face à Portland (117-107). Abandonné par son adresse habituelle (3 sur 12 aux tirs, 1 sur 6 à trois points), le meilleur marqueur de NBA s'est signalé, certes, d'une autre façon (8 rebonds, 7 passes, 2 contres). Il n'empêche que le barbu a cruellement fait défaut aux Texans, pourtant maintenus à flot notamment par le triple-double de Russell Westbrook (31 points, 12 passes, 11 rebonds). Cela n'a pas suffi toutefois pour empêcher les coéquipiers de Damian Lillard (25 points) et C.J. McCollum (24) de s'offrir l'un des autres exploits de cette nuit qui a également vu Orlando, pourtant privé d'Evan Fournier (malade), de faire subir aux Lakers, de surcroît au Staples Center, leur première défaite en 2020.

Miami toujours aussi impressionnant chez lui, nouveau record pour Doncic

Le leader de la Conférence Ouest, qui restait sur dix défaites de rang, a cédé dans les tous derniers instants (119-118), assommés notamment sur un shoot longue distance d'Aaron Gordon, auteur de 21 points dans cette rencontre (et de dunks à la pelle), au même titre que son partenaire Markelle Fultz, auteur d'un somptueux triple-double (21 points, 11 rebonds, 10 passes). Toujours privés d'Anthony Davis, les Lakers n'ont pas pu compter sur un LeBron James des grands soirs (19 points, 19 passes), notamment au niveau de l'adresse (7 sur 19). Si la belle série de la franchise de L.A a pris fin jeudi face à un Magic qui a gagné quatre de ses cinq derniers matchs, Miami, de son côté, marche toujours aussi fort à domicile (18 victoires en 19 matchs). Jeudi, le Heat a tenu en respect (106-100) San Antonio malgré l'énorme match de DeMar DeRozan (30 points à 12 sur 14). Comme ses coéquipiers aux Spurs, le Canadien ne pouvait pas se douter que Kendrick Nunn prendrait feu sur le parquet de l'American Airlines Arena. Déchaîné (33 points, 13 sur 18 aux tirs, 5 sur 7 à trois points, 3 rebonds, 4 passes, 2 interceptions), le rookie titulaire de Miami a fait vivre un enfer aux Texans. Autre héros de la soirée, mais beaucoup plus attendu, lui, Luka Doncic a compilé le douzième triple-double de sa saison (25 points, 15 rebonds et 17 passes) pour permettre à Dallas de l'emporter dans la douleur (127-123) chez les Sacramento Kings de De'Aaron Fox (27 points). Le Slovène n'a jamais trouvé la distance de loin jeudi (0 sur 5) mais il s'est consolé en battant son précédent record de passes.



NBA - SAISON REGULIERE

Mercredi 15 Janvier 2020

Boston Celtics - Detroit Pistons : 103-116

>>> Stats de Vincent Poirier (BOS) : 2 minutes, 0 point (0 sur 1 au tir), 1 rebond

>>> Stats de Sekou Doumbouya (POR) : 28 minutes, 24 points (10 sur 13 aux tirs, dont 2 sur 5 à trois points), 2 rebonds, 1 passe, 1 interception, 3 fautes



Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets : 117-106

>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (PHI) : 15 minutes, 2 points (1 sur 4 aux tirs, dont 0 sur 2 à trois points), 2 rebonds, 1 interception, 4 fautes



Miami Heat - San Antonio Spurs : 106-100

Minnesota Timberwolves - Indiana Pacers : 99-104

Oklahoma City Thunder - Toronto Raptors : 121-130

Chicago Bulls - Washington Wizards : 115-106

>>> Stats de Ian Mahinmi (WAS) : 30 minutes, 8 points (2 sur 7 aux tirs), 7 rebonds, 2 passes, 2 contres, 1 interception, 3 ballons perdus, 2 fautes



Denver Nuggets - Charlotte Hornets : 100-86

>>> Stats de Nicolas Batum (CHA) : 21 minutes, 0 point (0 sur 4 aux tirs, dont 0 sur 2 à trois points), 7 rebonds, 7 passes, 1 faute



Houston Rockets - Portland Trail Blazers : 107-117

Sacramento Kings - Dallas Mavericks : 123-127

Los Angeles Lakers - Orlando Magic : 118-119

>>> Evan Fournier (ORL) n'a pas joué