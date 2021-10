NBA - Doumbouya bientôt sans équipe ?

Dans deux semaines, la saison NBA va commencer, et Sekou Doumbouya se retrouve sans club ! Cet été, l’ailier fort (ou ailier) français de 20 ans avait été envoyé de Detroit, l’équipe qui l’avait drafté en quinzième position en 2019, à Brooklyn, en échange de Jahlil Okafor et DeAndre Jordan. Mais l’ancien Limougeaud n’aura finalement porté qu’une seule fois le maillot des Nets, favoris pour le titre 2022, lors du premier match de pré-saison, dimanche sur le parquet des Lakers. Et il avait brillé, en marquant 11 points et prenant 4 rebonds en 13 minutes. Mais dans la nuit, The Athletic et ESPN ont révélé que le jeune Français avait été envoyé à Houston par les Nets, en compagnie d’un deuxième tour de la draft 2024, contre 110 000 dollars. Mais Doumbouya ne deviendra pas le deuxième Français après William Howard (13 minutes jouées en février 2020) à porter le maillot des Rockets. Il devrait en effet être coupé, alors qu’il a encore un an de contrat, pour 3,6 millions de dollars.

94 matchs NBA pour Doumbouya



Dans 48 heures, le natif de Conakry deviendra free-agent et pourra donc s'engager où il souhaite. Problème : à deux semaines de la reprise de la saison NBA, les effectifs des franchises sont complets ou presque. La carrière NBA de l'un des grands espoirs du basket français pourrait donc s'arrêter à 94 matchs, à une moyenne de 5,6 points et 2,8 rebonds en 17 minutes. Présent dans le cinq majeur lors de la moitié de ses matchs pendant sa saison rookie, avec notamment un match à 24 points à Boston en janvier 2020, Doumbouya avait reculé dans la hiérarchie lors de sa saison sophomore, dans une équipe qui évoluait pourtant en bas de tableau, avec seulement 11 titularisations sur 56, et une pointe à 20 points en mai contre Charlotte. Reste à savoir s'il attend son tour de l'autre côté de l'Atlantique, via un contrat two-way ou en passant par la G-League, où s'il décide de revenir en Europe. Ce qui ressemblerait un peu à un échec au vu des attentes placées en lui.