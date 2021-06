NBA : Dos au mur, Brookyn peut tout perdre

Brooklyn proche de la sortie ? S’il est encore un peu tôt pour ce type d’affirmation, on ne peut s’empêcher de penser que le « momentum » a changé de camp entre Nets et Bucks. A 2-0 pour les New-yorkais, tout semblait aller pour le mieux du côté des hommes de Steve Nash, malgré la blessure dès les premières secondes de la série de James Harden. Mais le passage dans le Wisconsin a requinqué les hommes de Mike Buldenholzer, qui reviennent à Big Apple à égalité avant le match 5 de cette nuit (02h30 - beIN SPORTS 1).

Le constat est assez simple : en cas de défaite, cette partie pourrait être la dernière de la saison à domicile pour les Nets. Dans ce contexte, la pression est grande sur les épaules de Kevin Durant, pris dans la nasse défensive adverse orchestrée par P.J. Tucker & Co lors du dernier match. Avec un inhabituel 9/25 au tir pour lui (28 pts), l’ailier a symbolisé les difficultés de son équipe à trouver de la justesse en attaque. Ciblé par la rugueuse défense des Bucks, l’ancien des Warriors a heurté un mur au pire des moments pour sa formation.

Un retour en pompier de service pour Harden ?

« Je m’imagine tout faire sur le terrain, comme je le fais tous les soirs. Je devrais peut-être avoir plus le ballon dans les mains, faire plus de post-ups, sortir davantage sur plus de pin-downs… Je dois être préparé à tout faire, comme n’importe quel soir » explique consciencieusement le MVP 2014 pour Yahoo Sports.

Info importante : James Harden, touché aux ischio-jambiers, va participer au shootaround avant la rencontre et envisage de participer à la partie ! Une breaking news qui révèle tout l’urgence de la situation pour les Nets, empêtrés dans une série bien plus rude pour eux que celle du tour précédent contre Boston (4-1). Dans leur quête

