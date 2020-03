NBA : Doncic mène Dallas à la victoire

Le match de la nuit : Milwaukee - Indiana

Milwaukee se devait de rebondir après la défaite à Miami deux jours plus tôt (89-105). C’est chose faite pour les Bucks, faciles vainqueurs d’Indiana dans la nuit de mercredi à jeudi (119-100). Emmené par un Giannis Antetokounmpo inspiré (29 points, 12 rebonds, 6 passes), le leader de la conférence est a signé sa 53eme victoire de la saison à l’issue d’une rencontre dominée où il n’a jamais été mené au score. Un succès qui arrive à temps juste avant le choc face aux Lakers dans la nuit de vendredi à samedi.

Le MVP de la nuit : Luka Doncic

C’est, sans aucun doute, l’homme de la soirée. Luka Doncic a régalé les fans de l’American Airlines Center dans la nuit de mercredi à jeudi. Déjà savoureuse, la rencontre a été sublimée par le triple-double de l’arrière (30 points, 17 rebonds, 10 passes) qui a permis à sa formation de s’imposer après prolongation face aux Pelicans (127-123). Le Slovène n’a pas été le seul a brillé sur le parquet des Mavericks, son partenaire Kristaps Porzingis est a crédité d’une solide performance (34 points, 12 rebonds, 3 passes) pour un duo en pleine forme.

Le flop de la nuit : Brooklyn Nets

Les Nets retombent dans leurs travers. Un jour après une victoire dans la douleur à Boston (129-120), Brooklyn a rechuté à domicile face à Memphis (79-118) pour signer un cinquième revers en six rencontres. Une lourde défaite pour les New-Yorkais qui ont craqué juste avant la pause alors qu’ils restaient au contact de leurs adversaires jusqu’ici. Les Grizzlies continuent de se battre pour une place en play-offs alors que Brooklyn aggrave un peu plus son bilan à l’est. La fin de saison s’annonce longue sans Kyrie Irving.

Le Français de la nuit : Rudy Gobert

Une nouvelle fois, Rudy Gobert a été le Français le plus en vue de la nuit. En déplacement sur le parquet des Knicks, le joueur d’Utah a brillé avec 18 points inscrits mais surtout une omniprésence dans la raquette. Le pivot tricolore a effectué quatorze rebonds, soit le total le plus élevé de la rencontre, dont dix dans sa propre moitié de terrain. Une performance qui a permis au Jazz de l’emporter à New-York (112-104) malgré les 32 points de Julius Randle. De son côté, Evan Fournier n’a pas démérité avec 17 points inscrits en 31 minutes à Miami. Le joueur d’Orlando n’a cependant pas pu éviter la défaite du Magic (113-116).

Le Top 10 de la nuit





NBA - SAISON REGULIERE

Mercredi 04 Mars 2020

Cleveland Cavaliers - Boston Celtics : 106-112



Detroit Pistons - Oklahoma City Thunder : 107-114

>>> Les stats de Sekou Doumbouya (DET) : 13 minutes disputées, 3 points (1 sur 4 aux tirs dont 1/3 à 3pts), 2 rebonds, 2 fautes, 1 contre



Milwaukee Bucks - Indiana Pacers : 119-100



Brooklyn Nets - Memphis Grizzlies : 79-118

>>> Les stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) : 27 minutes disputées, 8 points (2 sur 7 aux tirs dont 0/5 à 3pts), 1 rebond, 1 passe, 2 fautes, 1 contre



New York Knicks - Utah Jazz : 104-112

>>> Les stats de Frank Ntilikina (NY) : 20 minutes disputées, 2 points (1 sur 2 aux tirs dont aucun à 3pts), 2 passes

>>> Les stats de Rudy Gobert (UTA) : 34 minutes disputées, 18 points (7 sur 8 aux tirs dont aucun à 3pts), 14 rebonds, 1 passe, 4 fautes, 1 ballon perdu, 2 contres



Miami Heat - Orlando Magic : 116-113

>>> Les stats d'Evan Fournier (ORL) : 31 minutes disputées, 17 points (6 sur 9 aux tirs dont 3/4 à 3pts), 1 passe, 2 fautes, 2 interceptions, 2 contres,



Minnesota Timberwolves - Chicago Bulls : 115-108



Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans : 127-123



Portland Trail Blazers - Washington Wizards : 125-105