NBA : Dinwiddie crucifie Brooklyn, Curry blessé et Golden State battu, Gobert et Utah cartonnent

Gobert et le Jazz cartonnent

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Mercredi 16 mars 2022

Les prochains adversaires de Dallas sont prévenus : les Mavericks sont devenus redoutables dans les dernières secondes. Ainsi, une nouvelle fois,Pour son retour sur le parquet des Nets, l'arrière né à Los Angeles, auteur de 22 points mercredi, n'a fait aucun cadeau à ses ex-coéquipiers, qu'il a douchés derrière la ligne sur son premier buzzer beater en carrière consécutivement à une passe de l'inévitable Luka Doncic, encore monstrueux (37 points, 9 passes, 9 rebonds)., qui n'avait plus perdu lui non plus depuis quatre matchs. Malheureusement pour les Warriors, leur lourde défaite à domicile contre Boston (110-88) n'a pas constitué le seul point noir de leur soirée.La superstar de la franchise de San Francisco n'est jamais revenu sur le parquet. En attendant de connaître les résultats des examens que son shooteur fou a passés dans la foulée, les Warriors, inquiets, tremblent. ALe Jazz a nettement dominé (125-110) Chicago à Salt Lake City. Le pivot français, gigantesque, a pris 20 rebonds et réussi 4 contres au cours de cette rencontre qui l'a également vu inscrire 14 points. Du côté de Los Angeles en revanche, les Lakers continuent de boire de la soupe à la grimace. Mercredi, LeBron James (19 points, 5 rebonds, 4 passes) et les siens, une nouvelle fois hors-sujet, ont enregistré sur le parquet des Wolves de Karl Anthony Towns (30 points) leur troisième défaite consécutive (124-104).- Atlanta Hawks : 116 - 106>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (ATL) : 10 minutes, 5 points (1 sur 4 aux tirs, dont 1 sur 3 à trois points), 1 rebond, 1 ballon perdu, 3 fautesCleveland Cavaliers -: 114 - 118Washington Wizards -: 109 - 127Brooklyn Nets -: 111 - 113>>> Stats de Frank Ntilikina (DAL) : 3 minutes, 0 point (aucun tir), 1 rebond- Portland Trail Blazers : 128 - 98>>> Stats d'Evan Fournier (NYK) : 28 minutes, 14 points (5 sur 10 aux tirs, dont 4 sur 9 à trois points), 2 rebonds, 6 passes, 2 interceptions, 1 ballon perdu, 2 fautesHouston Rockets -: 112 - 129- Los Angeles Lakers : 124 - 104- Oklahoma City Thunder : 122 - 120>>> Stats de Théo Maledon (OKC) : 25 minutes, 8 points (3 sur 5 aux tirs, dont 1 sur 1 à trois points), 4 rebonds, 8 passes, 2 interceptions, 2 ballons perdus, 1 faute>>> Stats d'Olivier Sarr (OKC) : 18 minutes, 8 points (3 sur 3 aux tirs, dont 2 sur 2 à trois points), 1 rebond, 2 ballons perdus, 3 fautes- Chicago Bulls : 125 - 110>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 33 minutes, 14 points (5 sur 8 aux tirs), 20 rebonds, 2 passes, 4 contres, 1 interception, 1 ballon perdu, 3 fautesGolden State Warriors -: 88 - 110Sacramento Kings -: 126 - 135LA Clippers -: 100 - 103>>> Stats de Nicolas Batum (LAC) : 32 minutes, 8 points (3 sur 6 aux tirs, dont 2 sur 5 à trois points), 4 rebonds, 2 passes, 2 contres, 1 interception