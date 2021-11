NBA - Detroit : Killian Hayes touché au pouce et absent encore au moins deux matchs

Quarante matchs disputés sur 88 possibles. Tel est le bilan de Killian Hayes depuis qu’il a été drafté par les Detroit Pistons en septième position, il y a un peu plus d’un an. Blessé à une hanche, l’ancien joueur de Cholet a manqué une grande partie de la saison passée (26 joués sur 72 possibles), et il est désormais diminué par une blessure au pouce gauche. Killian Hayes s’est blessé le 5 novembre mais a aggravé le mal à chaque fois qu’il a joué, notamment contre Indiana et Golden State la semaine passée. Des matchs où il avait signé respectivement 4 points, 4 rebonds et 4 passes, puis 3 points et 4 rebonds. « C’est ce qui est compliqué avec les pouces et des doigts dans cette Ligue. Pendant la saison, il est très difficile de lui donner une chance de guérir complètement parce que vous allez toujours recevoir des coups », a reconnu son entraîneur Dwane Casey. D'ailleurs, Killian Hayes, forfait dimanche dernier contre les Lakers, manquera au moins les deux prochains matchs de son équipe, ce mardi contre Miami, et mercredi sur le parquet des champions en titre, Milwaukee.

Des statistiques pas meilleures que la saison passée

Cette saison, le joueur français de 21 ans a disputé 14 matchs, tous comme titulaire, mais ses performances ne sont pas forcément meilleures que la saison passée. Il tourne en effet à 5,6 points, 3,5 rebonds et 3,6 passes de moyenne, contre 6,8 points, 5,3 passes et 2,7 rebonds lors de sa saison rookie. Le joueur le plus haut drafté de l'histoire du basket français a connu quelques belles soirées, comme le 12 novembre à Toronto où il a marqué 13 points et délivré 10 passes, mais son début de saison reste globalement décevant, à l'image de son pourcentage de réussite au tir (31,5%). Heureusement pour Hayes, personne ne semble en mesure de lui prendre sa place de titulaire pour le moment, au sein d'une équipe des Pistons actuellement avant-dernière de la Conférence Est, avec 4 victoires pour 12 défaites.