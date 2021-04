NBA - Detroit : Hayes va enfin faire son retour

Choisi en septième position de la Draft par les Detroit Pistons, Killian Hayes n’a eu le temps de faire que sept petits matchs en NBA. Cela en raison d’une blessure à une hanche contractée le 5 janvier sur le parquet de Milwaukee. Depuis, l’ancien joueur d’Ulm (Allemagne) titularisé à tous les matches et qui a inscrit 4,6 points et délivré 3,6 passes décisives de moyenne en 21 minutes, a manqué trois mois de compétition soit 41 matchs. Sa franchise occupe toujours la dernière place de la conférence Est avec un bilan de 14 victoires et 34 défaites mais elle peut se réjouir de voir revenir son meneur tricolore très bientôt. Selon The Athletic, Killian Hayes devrait faire son retour dans la nuit de samedi à dimanche (2h00, heure française) pour le match contre les New York Knicks. Reste à savoir si le coach des Pistons, Dwayne Casey, lui donnera le même rôle qu’en début de saison sur les 23 matchs de saison régulière qu’il reste à jouer.

Une fin de saison pour séduire

Depuis sa blessure, le roster de la franchise du Michigan a beaucoup changé avec notamment les départs des joueurs majeurs Derrick Rose et Blake Griffin à New York, respectivement chez les Knicks et chez les Nets. Casey pense que ces mouvements peuvent aider le joueur de 19 ans à faire son trou à Detroit. « Je pense qu'il va jouer un peu plus librement maintenant. Avec la liberté viennent les responsabilités et la nécessité de prendre les bonnes décisions de son côté. C'est le moment pour lui de manipuler le ballon, de prendre les bonnes décisions ... de prendre des habitudes de jeu gagnantes en attaque », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le Detroit Free Press. Pour sa saison d’adaptation au sein de la prestigieuse Ligue de basket, le meilleur ne peut être qu’à venir pour Killian Hayes.