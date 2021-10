NBA - Detroit : Hayes prolonge jusqu’en 2023

Destins croisés pour les jeunes Français de NBA… Alors que Sekou Doumbouya, qui évoluait à Detroit ces deux dernières saisons, a été envoyé à Brooklyn, puis à Houston, avant d’être coupé par les Rockets, son ancien coéquipier Killian Hayes a quant à lui prolongé son contrat avec les Pistons. Drafté l’an passé en septième position par la franchise du Michigan, soit la meilleure draft de l’histoire pour un joueur français, le meneur de 20 ans a vu sa franchise lever l’option de son contrat pour la saison 2022-23, tout comme ses coéquipiers Isaiah Stewart et Saddiq Bey. Les Pistons avaient jusqu’à la fin du mois pour se décider, mais ils n’ont pas hésité longtemps.

Seulement 26 matchs pour Hayes la saison passée



Après une première saison frustrante, Killian Hayes sera attendu pour sa saison sophomore. En janvier dernier, pour son septième match NBA (le septième en tant que titulaire), il s’était blessé à la hanche contre Milwaukee, et n’avait effectué son retour qu’au mois d’avril, dans une franchise qui a terminé dernière de la Conférence Est (20v-52d). Au total, il a tourné à 6,8 points, 5,3 passes et 2,7 rebonds de moyenne en 26 minutes, et a disputé 26 matchs sur 72, dont 18 dans le cinq majeur. Après son retour de blessure, il avait alterné le bon et le moins bon, mais avait tout de même signé un match à 21 points, 8 passes et 7 rebonds contre Chicago.

Casey "En septembre, il est revenu différent"

Pour sa deuxième saison, l’ancien Choletais espère récolter les fruits du travail effectué cet été. « Après la Summer League (6,3pts, 5,3rbds et 4,6pds de moyenne en trois matchs, ndlr) je suis rentré en France et j’ai beaucoup travaillé avec mes entraîneurs. Je sais que je peux être un grand défenseur, donc je me concentre là-dessus », avait expliqué Hayes lors du « media day » la semaine passée. Et son coach Dwane Casey a visiblement apprécié ses efforts : « J’ai très confiance en Killian. Il est revenu en septembre en étant un gamin différent. Il a fait du bon boulot lors de ses entraînement individuels, notamment au niveau de la vitesse et du rythme ». A confirmer dès ce mercredi lors du premier match de pré-saison contre San Antonio.