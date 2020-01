NBA - Detroit : Fin de saison pour Griffin ?

Depuis deux ans, le jeu des Detroit Pistons repose tant bien que mal sur Blake Griffin et Andre Drummond. Mais les deux stars seront-elles là jusqu’à la fin de la saison ? Rien n’est moins sûr, car alors que Drummond pourrait bien être échangé (à Atlanta ?) d’ici la date limite des transferts le 6 février, Griffin pourrait quant à lui se faire opérer du genou gauche et ainsi tirer une croix sur le reste de la saison. Selon Yahoo, l’ailier fort de 30 ans va rencontrer un spécialiste cette semaine à Los Angeles, qui pourrait lui annoncer que la meilleure solution reste l’opération.

Une chance pour Doumbouya ?

Griffin avait déjà été opéré du même genou fin avril, ce qui lui avait fait manquer les play-offs (4-0 pour Milwaukee au premier tour) mais il souffre toujours et n’a disputé que 18 matchs (sur 37) avec les Pistons cette saison, pour une moyenne de 15,5 points, 4,7 rebonds et 3,3 passes. Il n’a plus joué depuis le 28 décembre et la défaite à San Antonio. Onzièmes de la Conférence Est (13v-24d), les Pistons sont désormais à trois victoires de la huitième place et auront bien du mal à se qualifier pour les play-offs, surtout si leurs deux stars manquent à l’appel. Mais le malheur des uns faisant le bonheur des autres, cela pourrait bénéficier au jeune Français de 19 ans Sekou Doumbouya, qui est peu à peu en train de se faire une place dans l’effectif des Pistons (37 points et 26 rebonds au total sur ses trois derniers matchs, où il était dans le cinq majeur)...