NBA : Des play-offs élargis ?

Quid de la saison régulière ?



Additional results from NBA's GM survey, per sources:

- Most GMs want season to end no later than Oct. 1

- GMs want larger roster/more flexibility to manage their roster

- 53 percent voted to maintain traditional playoff seeding; 47 percent for reseeding https://t.co/sVwYF0ZYPT



— Shams Charania (@ShamsCharania) May 29, 2020

Les résultats du sondage mené par la NBA auprès des managers généraux des 30 franchises de la ligue ont été révélés vendredi par le très bien informé Shams Charania de The Athletic. Un sondage qui montre que les équipes sont divisées sur la manière de reprendre une saison suspendue en raison de la pandémie de coronavirus.Un peu plus de la moitié (53%) ont ainsi voté pour ne pas finir la saison régulière et passer directement aux play-offs, alors que deux tiers veulent une saison régulière à 72 matchs. Les play-offs, habituellement réservés à 16 équipes (les 8 meilleures de la conférence Est et les 8 meilleures à l’Ouest), pourraient cette fois concerner plus de 20 formations. Une proposition votée à 83% par les managers généraux. Reste à déterminer comment seraient désignées les franchises qualifiées. Un mini-tournoi est envisagé.Autre sujet qui divise, le maintien, ou non, du format traditionnel des play-offs, qui voit d’abord s’affronter les équipes de chaque conférence avant un affrontement Est-Ouest en finale. 53% des dirigeants se sont prononcés pour, alors que 47% souhaitent faire évoluer ce format. D’après ESPN, Adam Silver devrait bientôt présenter son plan de reprise d'une saison qui pourrait redémarrer à Disney World.