NBA : Des nouvelles rassurantes pour Patrick Ewing

Plus de peur que de mal pour Patrick Ewing. L’ancienne gloire des New York Knicks a été récemment hospitalisé à la suite d’un test positif au coronavirus. Celui qui est désormais l’entraîneur de l’équipe universitaire de Georgetown a pu rapidement retrouver son domicile selon un message publié ce lundi sur Twitter par son fils.« Je souhaite remercier tous les médecins et le personnel hospitalier qui se sont occupés de mon père, ainsi que tous ceux qui nous ont adressé leurs pensées et leurs prières depuis l'annonce du diagnostic. Mon père va mieux, a ainsi déclaré Patrick Ewing Jr. Il est désormais de retour à la maison. Nous allons continuer de surveiller les symptômes et suivre les recommandations au sujet des mesures sanitaires. » Patrick Ewing avait annoncé lui-même, via Twitter, qu’il avait contracté le virus afin de lancer un message de prudence alors que les Etats-Unis sont durement touchés par cette pandémie.