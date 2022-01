NBA : Des cartons à la pelle et une onzième victoire de rang pour Memphis

Nuit de folie en NBA ce jeudi. Cinq matchs seulement étaient au programme mais à leur façon, ils ont tous donné un aperçu de ce pourquoi ce championnat ne fait rien comme les autres. A commencer par le choc de la nuit et probable finale annoncée pour beaucoup cette saison, entre Milwaukee et Golden State. Privés de leur d'un leur leader Draymond Green et pas aidés lors de ce match par un Stephen Curry pas vraiment dans son assiette (12 points seulement, à 4 sur 11 aux tirs), les Warriors ont mordu la poussière (118-99) sur le parquet des joueurs du Wisconsin et d'un Giannis Antetokounmpo impitoyable (30 points, 12 rebonds, 11 passes, premier joueur de l'histoire de la ligue à rendre pareille copie en moins de trente minutes de jeu) pour cette Dub Nation qui n'en avait que le nom jeudi.

Giannis is the first player in NBA history to record multiple 30-point triple-doubles in less than 30 minutes of play.





Giannis is the first player in NBA history to record multiple 30-point triple-doubles in less than 30 minutes of play. His other time doing it was Oct. 24, 2019 at HOU (30 PTS, 13 REB, 11 AST in 28:10).







Les Bucks renouent avec le succès après deux défaites de suite tandis que Golden State subi une deuxième défaite de rang. Et encore, avec une avance de 39 points à la pause pour les Bucks, cette soirée aurait pu tourner à l'humiliation pure et simple pour la franchise de San Francisco. Les Warriors ont évité la déroute, Brooklyn et Portland ne peuvent pas en dire autant. Privés de Kevin Durant et Kyrie Irving, les Nets ont pris l'eau chez eux (130-109) face au Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, passé à un souffle d'un monstrueux triple-double (33 points, 10 rebonds, 9 passes).

🔥 33 PTS | 10 REB | 9 AST | 2 BLK@shaiglalex was in his bag in Brooklyn! pic.twitter.com/0MxADSPwc0

January 14, 2022





Onzième victoire de rang pour Memphis !







Les Blazers n'ont pas vu le jour eux non plus, sur le parquet de Denver (140-108). Nikola Jokic (20 points, 8 rebonds, 7 passes) n'a même pas eu besoin de revenir sur le terrain pour le dernier quart-temps. Sale soirée également pour les Clippers, corrigés à New Orleans (113-89) par des Pelicans portés par un Brandon Ingram de gala (24 points, 6 passes, 5 rebonds). La deuxième victoire d'affilée pour le 12eme de la conférence Ouest. Mais en termes de série, il n'y a rien à espérer actuellement face à Memphis. Vainqueur chez eux des Wolves jeudi (116-108), les Grizzlies en sont désormais à onze victoires consécutives. Le pire, c'est que l'équipe qui a délogé récemment Utah de la troisième place de la conférence n'a jamais donné le sentiment de forcer jeudi. Et si Ja Morant (16 points à 5 sur 16 aux tirs, 9 passes, 8 rebonds) a été loin de livrer le match de sa vie, Desmond Bane (21 points) et Jaren Jackson Jr (20 points) ont su parfaitement prendre le relais.



BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Jeudi 13 janvier 2022

Milwaukee Bucks - Golden State Warriors : 118 - 99

Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves : 116 - 108

New Orleans Pelicans - LA Clippers : 113 - 89

Brooklyn Nets - Oklahoma City Thunder : 109 - 130

Denver Nuggets - Portland Trail Blazers : 140 - 108