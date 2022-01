NBA : Denver se sépare de Cornelie, dix jours de plus pour Sarr avec OKC

ORCHARD ROSTER MOVE: We've signed Davon Reed to a two-way contract and have waived Petr Cornelie.

🔗 https://t.co/ZDjnFqFB7x#MileHighBasketball pic.twitter.com/SkBghFK0L8



— Denver Nuggets (@nuggets) January 9, 2022

Sarr prolonge le plaisir avec le Thunder

Petr Cornelie et les Nuggets, c’est déjà terminé. Drafté en 2016 à la 53eme position par la franchise du Colorado, l’ailier fort passé par Le Mans, Levallois et Pau-Lacq-Orthez dans le championnat de France a rejoint la ligue nord-américaine sous la forme d’un contrat « two-way », c’est-à-dire avec la franchise NBA et sa filiale en G-League, avec les Nuggets en septembre dernier. Apparu à treize reprises sur les parquets NBA, le natif de Calais n’a pas eu réellement sa chance avec des entrées en jeu très limitées dans le temps, moins de trois minutes de présence en moyenne, et sans influence (1,1 point et 1,1 rebond en moyenne par match) alors qu’il était convaincant en G-League avec le Grand Rapids Gold, franchise affiliée aux Nuggets. Placé à l’isolement ce vendredi dans le cadre du protocole sanitaire de la NBA, Petr Cornelie a finalement été coupé et cède sa place à Davon Reed, qui est promu de de la ligue mineure à la ligue majeure.Si Petr Cornelie peut faire grise mine, ce n’est pas le cas pour Olivier Sarr. Promu de l’Oklahoma City Blue vers le Thunder en toute fin d’année 2021 avec un contrat de dix jours, le natif de Niort va conserver sa place aux côtés de ses compatriotes Théo Maledon et Jaylen Hoard. Intégré afin de pallier les absences de joueurs tels Darius Bazley, Jeremiah Robinson-Earl ou encore Aleksej Pokusevski, le pivot de 22 ans a obtenu un nouveau contrat de dix jours avec l’équipe classée à l’avant-dernière place de la Conférence Ouest. Aligné à deux reprises par Mark Daigneault, pour une moyenne de 2 points et 2,5 rebonds, Olivier Sarr est désormais engagé jusqu’au 19 janvier prochain avec la franchise de l’Oklahoma. Il aura ainsi un maximum de cinq rencontres pour glaner un maximum de temps de jeu et ainsi essayer de convaincre ses dirigeants de l’engager sur une durée plus longue.