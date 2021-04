NBA : Décès d'un candidat à la Draft 2021

La Draft dans le monde du sport américain est l'un des moments les plus attendus par les fans, chaque année. L'idée de voir un jeune étudiant universitaire qui peut venir bouleverser l'histoire de sa franchise est un véritable conte de fées. La cuvée 2021 est annoncée comme l'une des plus talentueuses et attendues de l'histoire, avec Cade Cunningham, le candidat que toutes les franchises voudront s'arracher. Malheureusement, cette Draft se déroulera sans Terrence Clarke. Le jeune arrière de 19 ans, joueur des Wildcats du Kentucky, est décédé dans un accident de voiture, dans la nuit de jeudi à vendredi. Il s'entraînait avec d'autres joueurs de Kentucky, dont BJ Boston, annoncé au 1er tour de la prochaine Draft. Les deux hommes étaient dans un camp d’entraînement de Los Angeles lorsqu’ils ont voulu rentrer et ont été impliqués dans un accident de voiture. Le jeune Terrence Clarke, qui conduisait, est mort de ses blessures à l’hôpital, tandis que BJ Boston, à l'arrière, n'est pas blessé, mais il a sûrement vécu un énorme traumatisme.

Il venait de signer chez Klutch



L'ancien arrière de Kentucky était annoncé proche du second tour de la Draft, par les scouts universitaires, car Clarke avait dû raccourcir sa saison, à cause d'une blessure à une jambe. Il n’a ainsi disputé que huit matchs, avec 9,6 points, 2,6 rebonds et 2 passes décisives en moyenne. Il venait, par ailleurs, tout juste de signer chez Klutch, une agence qui lui aurait permis de se présenter à la Draft. Un décès qui a fait réagir de nombreuses personnalités du basket dont LeBron James, lui aussi membre de l'agence Klutch et personnellement affecté par cette nouvelle, qui a posté un message sur son compte Instagram officiel, en son honneur.

Des hommages sur les réseaux sociaux



D'autres joueurs universitaires ont partagé leur tristesse, comme Shareef O'Neal, le fils de la légende NBA Shaquille O'Neal, qui a publié un hommage à son camarade de NCAA, via Twitter.







Une annonce bouleversante pour le monde de la NBA et surtout pour ses coéquipiers de Kentucky, BJ Boston et Isaiah Jackson, tous deux candidats à la Draft et annoncés au premier tour, qui seront forcément affectés par la perte de l'un des leurs.