NBA : Davis relance les Lakers, Boston encore battu malgré un grand Fournier, record pour Hayes

May 10, 2021 08:55 Auteur de 42 points contre Phoenix dimanche, Anthony Davis a relancé les Lakers, toujours en route vers le play-in néanmoins. Un sort qui attend également Boston, battu chez lui par Miami malgré un énorme Evan Fournier. Killian Hayes (Detroit) n'a pas suffi non plus contre Chicago. Le jeune Français