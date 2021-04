NBA : Dallas revient sur les Lakers, Utah surpris et New York sur sa lancée

Plus d'informations à venir.



NBA / SAISON REGULIERE

Samedi 24 avril 2021

New York Knicks - Toronto Raptors : 120-103

>>> Frank Ntilikina (NYK) n'a pas joué



Milwaukee Bucks - Philadelphie Sixers : 132-94

>>> Axel Toupane (MIL) n'a pas joué



Indiana Pacers - Detroit Pistons : 115-109

>>> Killian Hayes (DET) : 0 point (0 sur 1 aux tirs), 2 rebonds, 5 passes décisives, 1 faute et 5 ballons perdues en 18 minutes

>>> Sekou Doumbouya (DET) n'a pas joué



Miami Heat - Chicago Bulls : 106-101

>>> Adam Mokoka (CHI) n'a pas joué



New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs : 108-110

Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers : 108-93

Utah Jazz - Minnesota Timberwolves : 96-101

>>> Rudy Gobert (UTA) : 9 points (à 3 sur 6 aux tirs), 17 rebonds, 3 fautes, 5 ballons perdus et 1 contre en 36 minutes



Denver Nuggets - Houston Rockets : 129-116