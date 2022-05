NBA : Dallas peut toujours croire au miracle

Aucune équipe n'a jamais réussi à remonter un déficit de 3-0 en play-offs NBA, mais Dallas va quand même tenter le coup... Les Mavericks ont remporté le Match 4 à domicile (119-109), et évitent donc un "sweep" qui aurait été sévère. Comme lors du Match 3, les Warriors ont marqué 109 points dans le Texas, mais cette fois, ils en ont encaissé 19 de plus face à des Mavs déchaînés. Après un premier quart-temps serré (28-24), Dallas a peu à peu commencé à creuser l'écart, pour mener de quinze points à la mi-temps (62-47), et après une pause de seize minutes en début de deuxième mi-temps pour colmater une fuite d'eau dans le toit de d'American Airlines Center, ils ont enfoncé un peu plus les Californiens dans le troisième quart, avec une avance qui a grimpé jusqu'à +29 (99-70, 36eme). La victoire étant acquise, les Mavs se sont relâchés dans le dernier quart (20-39) et ont un peu reposé Luka Doncic (Curry est sorti également), pour finalement l'emporter de dix points.

Le résumé du match :

"Une victoire d'ego"



Le Slovène a été le grand artisan de cette victoire, avec 30 points (10 sur 26 aux tirs dont 3/11 à 3pts), 14 rebonds et 9 passes en 38 minutes, mais il a été bien aidé par ses lieutenants Reggie Bullock (18pts) et Dorian Finney-Smith (23pts, 6rbds). En face, Stephen Curry a inscrit 20 points à 7 sur 16 aux tirs (son 100eme match de play-offs à 20 points ou plus, seuls 15 autres joueurs l'ont fait aussi), Jonathan Kuminga 17 et Jordan Poole 14. "C'était presque comme une victoire d'ego (pour Dallas). Vous entrez sur le parquet et vous n'avez vraiment rien à perdre. Cette confiance a donc commencé tôt. Et nous n'avons vraiment rien fait pour les ralentir, et c'est là que l'avalanche a commencé. Je leur tire mon chapeau", a déclaré Stephen Curry. Golden State aura une première occasion de conclure, ce jeudi à San Francisco, mais nul doute que Dallas ne va rien lâcher. Si personne n'a jamais remonté un écart de 0-3 en play-offs en 146 tentatives, trois équipes ont tout de même réussi à arracher un Match 7, et les Mavs voudraient bien être la quatrième.



BASKET - NBA / PLAY-OFFS 2022



Finales



Conférence Ouest

GOLDEN STATE WARRIORS (3) - DALLAS MAVERICKS (4) : 3-1

Match 1 - Golden State Warriors - Dallas Mavericks : 112-87

Match 2 - Golden State Warriors - Dallas Mavericks : 126-117

Match 3 - Dallas Mavericks - Golden State Warriors : 100-109

Match 4 - Dallas Mavericks - Golden State Warriors : 119-109

>>> Stats de Frank Ntilikina (DAL) : 17 minutes de jeu, 5 points (2/2 aux tirs dont 1/ à 3pts, 0 lancer-franc tenté), 1 rebond, 1 passe, 1 interception, 3 fautes

Match 5 le jeudi 26 mai à San Francisco

Match 6 (si nécessaire) le samedi 28 mai à Dallas

Match 7 (si nécessaire) le lundi 30 mai à San Francisco