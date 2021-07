NBA - Clap de fin pour Ian Mahinmi !

Ian Mahinmi raccroche ! Invité à donner son avis éclairé sur les Finales NBA qui débute ce mardi soir entre les Bucks et les Suns, l'intérieur français en a profité pour annoncer sa retraite après 22 ans passés chez les professionnels. Pour rappel, le basketteur a notamment remporté le titre de champion NBA en 2011. Cette année-là, le Français jouait alors sous les couleurs de la franchise des Mavericks de Dallas. Lors de la saison 2019-20, le Tricolore était encore dans la prestigieuse Ligue de basketball, et plus précisément du côté des Wizards de Washington.

Le désormais ex-joueur a notamment évolué durant un total de douze saisons en NBA et a été professionnel pendant 18 ans, en tout. C'est en 2003, du côté du Havre que Mahinmi avait alors foulé, pour la première fois, un parquet, en tant que basketteur professionnel, pour y rester ensuite durant trois ans. C'est à ce moment-là que le joueur avait franchi une marche dans sa carrière, en rejoignant le club de Pau-Orthez, avait qui il avait ainsi notamment remporté la Coupe de Franc, en 2007.

Mahinmi, en NBA Africa



Juste avant, en 2005, il avait alors été drafté, au premier tour et plus précisément en 28eme position, par les Spurs de San Antonio. Une franchise texane de NBA qu'il avait donc ensuite fini par rejoindre. Après une première année relativement discrète et seulement six petites rencontres disputées, Mahinmi avait alors joué, durant une saison, en G-League, avec les Austin Toros, avant donc de retourner chez les Spurs.

En 2010, le Français avait rejoint les Dallas Mavericks où évoluait alors un certain Dirk Nowitzki, avant donc de devenir champion, seulement une petite année plus tard, contre le Heat de Miami, où évoluaient alors notamment Chris Bosh, Dwyane Wade ou bien encore LeBron James. Après deux ans à Dallas, Mahinmi avait ensuite joué quatre ans pour Indiana et quatre autres années à Washington, jusqu'en 2020. Ian Mahinmi va rejoindre la NBA Africa, dont il est propriétaire à 10% avec un groupe d'investisseurs.