NBA : Chris Paul bientôt coupé par les Suns !

Que vont faire les Suns de Chris Paul, à qui il reste une année de contrat à près de 31 millions de dollars ? La direction a la main sur l'avenir du meneur All-Star puisqu'elle dispose d'une clause pour s'en séparer, moyennant un chèque de 15 millions de dollars. Elle doit prendre une décision avant le 28 juin, et selon plusieurs médias, Chris Paul va être coupé.

Mais la situation est plus complexe que ça puisque les dirigeants de Phoenix ont plusieurs options sur la table : couper Chris Paul pour qu'il parte ailleurs ; le transférer avant la date-butoir ; le couper pour lui proposer un nouveau contrat ensuite. L'idée, selon The Athletic, c'est que ce soit du gagnant-gagnant. Avec CP3, les Suns sont redevenus une place forte de la NBA, avec une finale NBA à la clé en 2021, et pas question de le virer comme un vulgaire joueur de banc.

Pour l'instant, la tendance serait donc de l'aider à trouver une nouvelle franchise. L'intéressé souhaite absolument rejoindre un candidat au titre, et les Suns pourraient donc lui faciliter la tâche avec un échange, ou en le coupant. Evidemment; si le meneur All-Star devenait "free agent", tous les regards se tourneraient vers les Lakers où il pourrait retrouver son ami LeBron James. Les deux n'ont jamais joué ensemble, mais à 38 ans, ils pourraient boucler leurs carrières ensemble, en partant à la conquête du titre sous le maillot de la plus prestigieuse des franchises.