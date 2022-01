NBA : Chicago prend le large à l'Est, Milwaukee tombe de haut

🏀 @luka7doncic dimed out a season-high 15 AST to get the home-win for the @dallasmavs!

21 PTS | 8 REB | 15 AST | 4 STL pic.twitter.com/gxdu3NBlSI



— NBA (@NBA) January 4, 2022

Utah et Gobert retrouvent le sourire



The best buckets from @TheTraeYoung's two 50-point games in his career thus far!

2/20/20: 50 points

Tonight: 56 points pic.twitter.com/gglCDuSAtD



— NBA (@NBA) January 4, 2022

Lundi 3 janvier 2022

A l'issue d'une soirée parfaite pour les Bulls, qui a vu la franchise de l'Illinois enchaîner une huitième victoire de rang, lundi à domicile aux dépens d'Orlando (102-98), tandis que Brooklyn, l'ancien leader, subissait, chez lui contre Memphis (118-104) son troisième revers consécutif,qui ont décidément bien mal digéré le passage à la nouvelle année. Début d'année compliqué également pour Milwaukee. Alors que les Bucks restaient sur douze succès d'affilée face à Detroit dans leur salle et que les Pistons n'avaient gagné que deux fois sur leurs dix dernières sorties,Giannis Antetokounmpo, pourtant passé d'un nouveau triple-double (31 points, 10 rebonds, 7 passes) et les Bucks voient du même coup leur belle série (six succès de suite) prendre fin.Elle continue en revanche pour Philadelphie, large vainqueur à domicile de la lanterne rouge à l'Ouest Houston (133-113).(31 points, 15 rebonds, 10 passes) et offrir aux Sixers leur quatrième victoire d'affilée. Dans un choc entre équipes en forme, à l'Ouest, Dallas a pris le dessus sur Denver (103-89). Les efforts du MVP Nikola Jokic, auteur d'un nouveau double-double (27 passes, 16 rebonds), n'ont pas suffi pour stopper les Mavericks etMatch fou enfin entre Portland et Atlanta. Les Blazers, portés par un Anfernee Simons de gala (43 points, 7 passes, 3 rebonds), ont renoué avec le succès après quatre défaites. Auteur du match de sa vie (56 points, nouveau record personnel, 14 passes), Trae Young a tout donné pour que les Hawks sortent vainqueurs de cette rencontre complètement dingue, mais cela n'a pas suffi., sur le parquet des Pelicans (115-104).- Houston Rockets : 133 - 113- Charlotte Hornets : 124 - 121Brooklyn Nets -: 104 - 118- Orlando Magic : 102 - 98Milwaukee Bucks -: 106 - 115New Orleans Pelicans -: 104 - 115- Denver Nuggets : 103 - 89- Miami Heat : 115 - 108- Atlanta Hawks : 136 - 131LA Clippers -: 104 - 122