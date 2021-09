NBA - Chicago / DeRozan : « Le talent est là »

DeMar DeRozan joins the Bulls after multiple playoff runs and All-Star appearances and insists he's never played with the talent of this Bulls team. He even said he liked the Chicago weather. Of course, he played most of his pro career in Canada. https://t.co/STtrlFZamf

— Sam Smith (@SamSmithHoops) September 28, 2021



« Nous irons très loin »

Les Chicago Bulls sont en pleine reconstruction depuis déjà quelques années. Mais depuis l'arrivée d'Artūras Karnišovas au poste de manager de l'équipe, en avril 2020, l'équipe de l'Illinois souhaite trouver un second souffle et veut retrouver les play-offs. Ce qui serait une première depuis 2016-17. Depuis deux saisons, un grand changement dans l'effectif a été effectué et de nombreux jeunes talents ont dû être sacrifiés pour attirer des joueurs plus expérimentés et confirmés pour faire passer un cap à la franchise. En sacrifiant des joueurs comme Wendell Carter Jr, Lauri Markkanen, Otto Porter ou encore Thaddeus Young, les Bulls ont pu attirer de grands noms comme Nikola Vucevic, Lonzo Ball, Alex Caruso et surtout DeMar DeRozan. Ce dernier s'est d'ailleurs exprimé au sujet de son transfert en interview lors du Media Day. Celui qui arrive avec un gros contrat de 85 millions de dollars sur trois ans déclare être dans l'équipe la plus talentueuse qu'il ait connue depuis ses débuts en NBA. «, annonce-t-il au micro des journalistes.Il y a beaucoup de grandes opportunités. J’ai hâte d’être sur le terrain avec ces gars-là et de commencer à mettre tout cela en place. »Celui qui sera l'un des grands vétérans de l'équipe va devoir conseiller des jeunes espoirs comme Coby White ou Patrick Williams, respectivement choisis aux 7eme et 4eme places de la Draft 2019 et 2020. Pour cela, il sera aidé et coaché par Billy Donovan, un entraîneur d'expérience qui a déjà disputé les finales de conférence, en play-offs, avec le Thunder d'Oklahoma City., continue l'ancien joueur des Raptors et des Spurs. Avec les connaissances que j’ai acquises au fil des années, mon approche du jeu, ma manière d’aborder la préparation, et tout ce qui concerne le jeu… Il m’a fallu 13 ans pour arriver au point où j’en suis, mentalement, physiquement et émotionnellement, dans mon approche du jeu. Donc pour moi, je pense que c’est juste mon meilleur passage." Le nouveau joueur de Chicago se sent donc prêt à relever un nouveau défi dans l'Illinois et assure qu'une fois la compréhension de chacun et l'idée de se donner à fond pour l'équipe, cette franchise pourra aller loin en play-offs.