NBA - Charlotte : Quatre joueurs majeurs placés à l'isolement

UPDATE: @hornets have placed the following players in the NBA's Health and Safety Protocols: LaMelo Ball, Jalen McDaniels, Mason Plumlee and Terry Rozier

— Charlotte Hornets PR (@HornetsPR) December 4, 2021

Charlotte s’inquiète de cette situation

Terrible nouvelle pour Charlotte. Les Hornets font état ce samedi de quatre forfaits, et pas des moindres, pour leurs prochains matchs pour cause de protocole coronavirus. Manque de chance, LaMelo Ball fait partie des éléments concernés. Une absence grandement préjudiciable quand on sait que l’intéressé, auteur de 36 points jeudi lors de la défaite face à Milwaukee (127-125), est le meilleur marqueur, rebondeur et passeur des Hornets. Depuis le début de la saison, le meneur compile 20 points, 7,7 rebonds et 8,3 passes décisives de moyenne par rencontre. Terry Rozier, lui aussi membre du cinq majeur de Charlotte, est également concerné par cette mesure. Avec 17,7 points de moyenne, il n’est autre que le troisième meilleur marqueur de la franchise de Caroline du Nord. Mason Plumlee, auteur de 7,3 rebonds de moyenne par match, et Jalen McDaniels, moins en vue sur les parquets avec 15 minutes de jeu par rencontre, complètent ce quatuor.A l’isolement pour au moins dix jours, ils devraient rater le déplacement à Atlanta (6 décembre), les réceptions successives de Philadelphie (7 et 9 décembre) et Sacramento (11 décembre), ainsi que le voyage à Dallas (14 décembre). Toutefois, un retour avant une semaine et demie n’est pas à exclure si les joueurs concernés rendent deux tests négatifs en 24 heures comme LeBron James ces derniers jours. Cette situation inquiète la franchise qui a, selon ESPN, décidé de renvoyer les joueurs et le personnel du centre d’entrainement chez eux. Il n’y a toutefois pas de craintes à avoir pour Charlotte qui peut aligner au moins huit joueurs, le minimum requis pour jouer un match. James Borrego a toutefois convoqué trois joueurs de G-League pour éviter une mauvaise surprise en cas de blessure ou autre. Sur trois défaites de suite, Charlotte se devait de réagir. Le septième de la Conférence Est se retrouve dos au mur.