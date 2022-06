NBA - Charlotte : Atkinson devrait être le nouvel entraîneur

Les Hornets de Charlotte tiennent leur nouveau coach. Selon le toujours très bien informé journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, c'est Kenny Atkinson qui s'apprête à être le nouveau entraîneur de la franchise de Michael Jordan, en NBA, et ce même sur le long terme, et plus précisément pour les quatre prochaines années, toujours d'après les informations d'ESPN. Ces dernières années, Atkinson a notamment été l'entraîneur de la franchise des Nets de Brooklyn, et plus précisément entre les années 2016 et 2020. Le principal intéressé était devenu le favori pour être nommé à ce poste, alors que son nom circule même depuis quelques jours désormais.

Atkinson a débuté à Paris



Les dirigeants l'avaient même rencontré, et ce pour la troisième fois, en tout. Il ne restait plus que deux noms pour occuper ce poste, et Atkinson était en concurrence avec un certain Mike D'Antoni. A l'arrivée, c'est donc lui l'heureux élu et il succède ainsi à James Borrego. Toutefois, jusqu'à l'issue de ces finales, Kenny Atkinson conserve son poste actuel, à savoir celui d'assistant de Steve Kerr, au sein de la franchise des Warriors de Golden State. Lors des deux dernières années, les Hornets de Charlotte ont, à chaque fois, échoué à passer le cap du "play in". Une très jeune équipe qui va devoir se reconstruire, et notamment sur le plan défensif. L'an passé, les Hornets de Charlotte avaient alors encaissé une moyenne de 113,1 points sur un total de 100 possession. A noter que Kenny Atkinson a débuté sa carrière d'entraîneur, du côté de Paris.