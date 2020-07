NBA : Chaque franchise aura son maillot Jordan la saison prochaine

Des maillots utilisés pour les grandes occasions

En 2017, les Charlotte Hornets devenaient la première équipe NBA à revêtir un maillot Jordan Brand, célèbre marque de la légende du basketball, Michael Jordan. Une obligation quand on sait que "Air Jordan" est le propriétaire de la franchise de la Caroline du Nord depuis 2010. Cependant, les Hornets ne seront plus les seuls à avoir ce privilège dans les années à venir. La NBA et la marque au Jumpman ont en effet annoncé mardi que l’ensemble des franchises bénéficieront d’un maillot orné de la marque de l’ancienne vedette des parquets.Les maillots concernés seront les maillots « statement edition », des maillots alternatifs, souvent utilisés lors de grosses rencontres ou de matchs entre rivaux. Cependant, avant de pouvoir obtenir ces maillots, il faudra être patient. En effet, les maillots « statement édition » ne seront disponibles à la vente qu’à partir du mois d’octobre.