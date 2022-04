NBA - C'est fait : les Lakers limogent Vogel !

Frank Vogel et les Lakers, c'est (logiquement) fini ! L'ancien coach des Pacers a été démis de ses fonctions lundi après une saison catastrophique. Pourtant, dès son arrivée, il avait conduit les Lakers au titre NBA en 2020, le 17e de leur histoire et le premier depuis 2010, mais LeBron James et ses coéquipiers ont ensuite enchaîné deux saisons très décevantes: élimination au 1er tour des play-offs en 2020-21, 11e place de la saison régulière 2021-22. Les Lakers ont concédé cette saison 49 défaites pour 33 victoires, avec 18 revers lors des 24 derniers matches malgré la présence dans l'effectif de "King James", Anthony Davis et Russell Westbrook, arrivé en juillet dernier en provenance de Washington.

Mais ce "Big 3" n'a pas été épargné par les blessures et a rarement été aligné ensemble (21 matches). Autre point faible des Lakers 2021-22, leur défense, l'une des moins efficaces de NBA, avec 115,1 points concédés par match. La direction des Lakers va désormais se pencher sur le nom de son successeur. Selon The Athletic, Nick Nurse, sous contrat encore deux saisons avec les Raptors, ou encore Juwan Howard, qui coache à l'University of Michigan, feraient partie des pistes envisagées.