NBA : Ce qui a manqué aux Suns pour tenir le score

Tout est donc à refaire. Après un début parfait dans ces finales NBA, et deux victoires pour mener 2-0, les Phoenix Suns ont enregistré leur deuxième défaite consécutive, contre les Milwaukee Bucks (109-103), dans la nuit de mercredi à jeudi, pour se voir désormais rejoindre à 2-2. Pourtant, dans cette nouvelle rencontre, les Suns ont mené la majeure partie du temps et même jusqu'au quatrième et dernier quart-temps. Mais, à l'issue de cette rencontre, le 12-4 de leurs adversaires leur a ainsi été fatal. Un match 4 où la franchise de Phoenix a peiné dans différents secteurs, ce qui l'a donc empêché de pouvoir tenir ce score, pourtant en sa faveur.

17 rebonds offensifs pour les Bucks

Et ce qui a véritablement fait défaut aux partenaires de Devin Booker (42 points, 1 rebond, 2 passes décisives) sont les ballons perdus mais également les rebonds offensifs en faveur des partenaires de Giannis Antetokounmpo (17 au total !). C'est, dans tous les cas, ce que déplorait véritablement Monty Williams, l'entraîneur des Suns, à l'issue de cette nouvelle rencontre et dans des propos rapportés par le site internet spécialisé Basket USA : « Les pertes de balles nous ont fait beaucoup de mal ce soir. On a shooté à 50% de réussite mais ils ont eu 19 possessions de plus que nous. Quand tu perds autant de ballons et concèdes autant de rebonds offensifs, ça devient très compliqué de s'imposer. »

Une avance de 9 points pour les Suns au début du 4ème quart

A l'entame du quatrième et dernier quart-temps, Phoenix, particulièrement adroit au tir, possédait alors encore neuf points d'avance au niveau du tableau d'affichage (76-85). Mais cela n'a donc pas suffi, comme le regrettait le coach local : « Quand on possède ce genre d'avance au quatrième et dernier quart-temps, on doit au moins prendre soin du ballon pour se créer de bonnes opportunités. Je dois revoir les images du match pour comprendre si le problème venait de nos systèmes ou de leur défense. Je ne suis pas encore sûr mais on a certainement donné le bâton pour se faire battre. » Les Suns n'étaient donc pas si loin de surprendre leurs adversaires. Une nouvelle opportunité se présentera à eux dès ce dimanche, cette fois devant leur public.