NBA - Carnet noir : Elgin Baylor est décédé

Une statue pour Baylor

Les Los Angeles Lakers sont en deuil. La franchise californienne a annoncé ce lundi le décès d’Elgin Baylor, leur ailier légendaire des années 1970. Il était âgé de 86 ans et est mort de cause naturelle, « en paix et entouré de sa femme et de sa fille », selon le communiqué de la franchise californienne. Drafté en première position en 1958 par les Lakers de Minneapolis après être passé par la fac de Seattle, le natif de Washington a passé toute sa carrière sous le maillot des Lakers, qui ont déménagé à Los Angeles en 1960Les Lakers ont été sacrés au terme de la saison 1971-72, et Baylor a reçu sa bague, même s’il n’a disputé que les neuf premiers matchs de cet exercice, avant d’arrêter sa carrière.Elgin Baylor fait partie des joueurs ayant leur statue sur le parvis du Staples Center, et quelques chiffres expliquent pourquoi.« Elgin était LA superstar de son époque. C’était un homme avec une grande intégrité, qui a servi l’armée américaine en tant que réserviste, qui a souvent joué avec les Lakers seulement pendant ses week-ends de permission. Il fera toujours partie de l’héritage des Lakers » a réagi la propriétaire de la franchise Jeanie Buss. En 846 matchs NBA, Elgin Baylor a tourné à 27,4 points, 13,5 rebonds et 4,3 passes de moyenne.