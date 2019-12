NBA : Butler et Davis à l'honneur

Après Giannis Antetokounmpo et Carmelo Anthony lundi dernier, c'est au tour de Jimmy Butler et Anthony Davis d'être élus joueurs de la semaine en NBA. L'arrière (ou ailier) de Miami, âgé de 30 ans, reçoit cette distinction pour la cinquième fois de sa carrière, mais la première depuis qu'il est arrivé au Heat cet été en provenance de Philadelphia. Il avait déjà élu joueur de la semaine en décembre 2014, novembre 2016, janvier 2017 et avril 2017, lorsqu'il portait le maillot de Chicago. Cette semaine,De son côté, Anthony Davis est déjà récompensé pour la deuxième fois cette saison, la septième fois au total. Cette semaine, les Lakers ont gagné leurs quatre matchs (à Denver, à Utah, à Portland et contre Minnesota) et le "monosourcil" a tourné à 35 points, 8 rebonds et 2,5 passes de moyenne, avec notamment 50 points marqués la nuit dernière contre les Wolves.