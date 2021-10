NBA : Brooklyn remporte le choc, les Lakers encore battus

L'affiche de la nuit : Philadelphia - Brooklyn

Ces deux équipes rêvent de se retrouver en finale de Conférence en juin, mais elles s'affrontaient d'abord pour leur deuxième match de la saison en octobre. Brooklyn, sans Kyrie Irving non vacciné, se déplaçait à Philadelphia, privé de Ben Simmons, qui ne se sent pas en état mental de jouer, et ce sont les Nets qui l'ont emporté 114-109 et se reprennent ainsi après leur lourde défaite inaugurale chez le champion Milwaukee. Un petit hold-up pour la franchise de New York, qui a été menée durant l'immense majorité de la rencontre. Malgré un Joel Embiid touché au genou, qui a reconnu après le match qu'il n'aurait pas dû jouer (19pts et 6rbds en 30min tout de même), les 76ers ont en effet été devant de la première à l'avant-dernière minute (62-55, mt), avec une avance qui a grimpé jusqu'à +14 (dans le premier quart), dans le sillage du duo Tobias Harris - Seth Curry, 23 points chacun. Mais les Nets n'ont jamais été vraiment largués, et alors qu'ils étaient menés de dix points à 5'33 de la fin (108-98), ils ont signé un 13-0, dont neuf points de LaMarcus Aldridge, inarrêtable (il finira avec 23pts). Philadelphia, victime d'un trou noir, n'a marqué qu'un point dans les cinq dernières minutes, encaissant encore trois lancers-francs de Kevin Durant (29pts, 15pts, 12pds) et James Harden (20pts, 7rbds, 8pds) pour finir. Les deux équipes comptent désormais le même bilan. Pour leurs prochains matchs, Philadelphia ira à OKC et Brooklyn recevra Charlotte.

Le MVP de la nuit : Spencer Dinwiddie

Arrivé cet été en provenance de Brooklyn, Spencer Dinwiddie n'a pas mis longtemps à se faire adopter dans la capitale. Le meneur de 28 ans, qui revient d'une grave blessure au genou, a grandement contribué à la victoire de Washington sur Indiana après prolongation : 135-134. Profitant de l'absence de Bradley Beal, il a inscrit 34 points (6/9 à 3pts), pris 6 rebonds et délivré 9 passes, et c'est notamment lui a emmené les deux équipes en prolongation en marquant à trois points à 34 secondes de la fin du quatrième quart (123-123). Il a ensuite manqué le "step back" de la victoire au buzzer, mais il a encore marqué un tir longue distance décisif dans la prolongation pour ramener son équipe à 129-129. C'est ensuite Davis Bertans, sur un "step back" à 3 points, qui a offert la victoire aux Wizards, dans ce match où Myler Turner a fini avec 40 points et 10 rebonds pour les Pacers.



NBA / SAISON REGULIERE

Vendredi 22 octobre 2021

Orlando Magic - New York Knicks : 96-121

>>> Stats d'Evan Fournier (NYK) : 27 minutes de jeu, 18 points (5 sur 12 aux tirs dont 4/9 à 3pts, 4/5 aux lancers-francs), 2 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 2 ballons perdus, 2 fautes



Washington Wizards - Indiana Pacers : 135-134 ap

>>> Joel Ayayi (WAS) n'a pas joué, sur décision du coach



Houston Rockets - Oklahoma City Thunder : 124-91

>>> Stats de Théo Maledon (OKC) : 15 minutes de jeu, 5 points (2 sur 2 aux tirs dont 1/1 à 3pts, 0 lancer-franc tiré), 3 passes, 1 interception, 3 ballons perdus, 2 fautes



Denver Nuggets - San Antonio Spurs : 102-96

>>> Petr Cornelie (DEN) n'a pas joué, sur décision du coach



Los Angeles Lakers - Phoenix Suns : 105-115

>>> Sekou Doumbouya (LAL) n'était pas dans le groupe



Sacramento Kings - Utah Jazz : 101-110

>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 32 minutes de jeu, 17 points (4 sur 7 aux tirs dont 0 tir à 3pts, 9/10 aux lancers-francs), 20 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 4 ballons perdus, 4 fautes



Cleveland Cavaliers - Charlotte Hornets : 112-123

Boston Celtics - Toronto Raptors : 83-115

Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets : 109-114

Chicago Bulls - New Orleans Pelicans : 128-112



Plus d'infos à venir...