NBA - Brooklyn : Pas de play-in pour Ben Simmons

« Ben Simmons ne jouera pas le play-in avec Brooklyn ». C’est une phrase que les fans des Nets auraient jugée totalement improbable au début de la saison NBA en octobre dernier. Non seulement ils étaient loin d’imaginer que leur équipe aurait besoin de passer par un play-in alors qu’elle alignait un trio de superstars avec Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden, mais ils ne pensaient sans doute pas non plus que l’Australien arriverait chez les Nets en février. Mais la franchise entraînée par Steve Nash a vécu une saison totalement inattendue, avec la blessure au genou de Durant, l’interdiction d’Irving de jouer les matchs à domicile car il n’est pas vacciné contre le coronavirus, et le départ de James Harden à Philadelphia en échange de Ben Simmons. Si bien qu’à quatre matchs de la saison régulière, Brooklyn est dixième du classement, et assuré de jouer le play-in, avec un match à Charlotte à jouer le 12 avril si le classement en restait là.

Quel adversaire en play-in ?

Ce lundi, le coach des Nets, Steve Nash, a donc confirmé que Ben Simmons, blessé au dos et qui n’a pas disputé un match NBA depuis le 20 juin 2021, ne pourrait pas jouer le play-in. A la mi-mars, le meneur (ou ailier fort) de 25 ans, qui mesure 2,11m, a subi une petite opération en espérant que cela soulage ses douleurs, apparues lors de son arrivée chez les Nets le 10 février. Mais pour le moment, le n°1 de la draft 2016 soufre toujours. C'est donc sans lui que Kevin Durant, Kyrie Irving (désormais autorisé à jouer tous les matchs), Seth Curry ou encore Goran Dragic devront qualifier les Nets pour les play-offs. A ce jour, Brooklyn peut encore finir entre la septième et la dixième place de la Conférence Est. Rappelons qu’en play-in, le neuvième reçoit le dixième, et le septième (Cleveland à ce jour) reçoit le huitième (Atlanta à ce jour). Le vainqueur du match entre le septième et le huitième se qualifie pour les play-offs en tant que n°7, alors que la place de n°8 se jouera entre le vainqueur du match entre le neuvième et le dixième et le perdant du match entre le septième et le huitième.