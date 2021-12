NBA - Brooklyn : Mis à l'isolement, Kevin Durant va manquer les prochains matchs

Les jours se suivent et se ressemblent outre-Atlantique. La NBA est frappée de plein fouet par la résurgence des cas de coronavirus, multipliant considérablement les entrées de joueurs NBA dans le protocole dédié. Ce samedi, c’est le meilleur joueur actuel de la ligue qui doit passer par cette étape, Kevin Durant. Le cas du meilleur marqueur de la NBA (29,7 points de moyenne par match) exacerbe un peu plus l’état d’alerte à Brooklyn, où désormais huit joueurs sont indisponibles pour la même raison que l’ancien élément de Golden State. Ce dernier rejoint ainsi Paul Millsap, LaMarcus Aldridge, James Johnson, DeAndre Bembry, Jevon Carter, James Harden et Bruce Brown. Une liste de forfaits longue comme le bras à laquelle s’ajoute Joe Harris, blessé pour plusieurs semaines. Ce n’est pas la première fois que Kevin Durant doit se mettre de côté en raison du coronavirus.

Brooklyn perd son MVP En mars 2020, « KD » a fait partie des premiers joueurs NBA à être testés positifs au coronavirus. Durant et Harden contraints de s’isoler, aucun membre du Big Three ne sera à l’œuvre pour les Nets lors des prochaines échéances, si ces dernières sont maintenues tant la franchise new-yorkaise est touchée par la pandémie. La troisième star de la franchise, Kyrie Irving, est écartée depuis le début de la saison pour son refus de se faire vacciner mais l’ancien joueur de Cleveland, toujours non protégé contre le virus, devrait bientôt réintégrer le groupe pour jouer seulement les matchs en dehors de New York, comme le stipule le règlement sanitaire en vigueur dans la « Grosse Pomme ». Il est susceptible de faire son retour le 24 décembre à Portland, prochain match des Nets à l’extérieur. Leader à l’Est avec un bilan de 21 victoires et huit défaites, Brooklyn va devoir innover sans Durant. Il affichait une moyenne de 37 points sur les quatre derniers matchs, qui ont vu les Nets l’emporter devant Atlanta (113-105), Detroit (116-104), Toronto (131-129) et Philadelphie (114-105).