NBA - Brooklyn : Le propriétaire des Nets évoque le cas Irving

Le feuilleton Kyrie Irving risque encore de durer... mais jusqu’à quand ? Non vacciné, le meneur de Brooklyn n’est pas autorisé à jouer les matchs à domicile de son équipe en raison du règlement en vigueur dans l'Etat de New York. Pour l’équilibre du groupe, les dirigants des Nets ont ainsi décidé de l’écarter du groupe jusqu’à ce qu’il obtienne sa première dose du vaccin. « Ce n'est pas une décision à son sujet. Il s'agit d'une décision sur la direction que nous prenons en tant qu'équipe, s’est justifié Joe Tsai, propriétaire de la franchise, dans des propos recueillis par la chaîne ESPN. Et ce n'est tout simplement pas tenable pour nous d'avoir une équipe avec un joueur qui entre et sort, pas de matchs à domicile, seulement des matchs à l'extérieur. »

Les Nets sont catégoriques, Irving aussi

L’avis des Nets est tranché et ne changera pas. L’un des trois membres du Big Three – avec James Harden et Kevin Durant – pourrait donc ne pas jouer de la saison s’il ne se fait pas vacciner. « Cette semaine, nous avons une série de six matchs à domicile, donc nous n'aurons pas Kyrie. C'est devenu très clair pour nous. Nous sommes tous d'accord, moi-même, le directeur général Sean Marks et le personnel d'encadrement, pour dire que c'est la décision à prendre » poursuit-il. Cependant, le septuple All-Star ne semble lui non plus pas disposé à changer son fusil d’épaule. « J'ai choisi de ne pas être vacciné, c'est mon choix et je vous demande à tous de respecter ce choix », rapportait-il à la mi-octobre après avoir pris acte de la décision de sa franchise de le mettre à l'écart.

« J’espère qu’il se fera vacciner le plus tôt possible »

Depuis, Joe Tsai affirme qu’il n’a plus communiqué avec « Uncle Drew », mais il n’écarte pas une issue positive dans ce dossier, laissant de côté au passage une éventuelle prolongation de contrat, qui était un temps envisagée mais n’est pas à l'ordre du jour. « Je ne vais pas entrer dans la question de la prolongation. Je pense que nous avons une question immédiate de savoir s'il peut jouer cette saison, et j'espère qu'il se fera vacciner le plus tôt possible », conclut-il. Sans Kyrie Irving, les Nets présentent un bilan mitigé de trois victoires et autant de défaites sur le début de saison.