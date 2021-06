NBA - Brooklyn : Le Match 5 sans Irving ni Harden

Durant va devoir porter les Nets à lui seul

BASKET – NBA / PLAY-OFFS 2021

2eme tour

Conférence Est

BROOKLYN NETS (2) – MILWAUKEE BUCKS (3) : 2-2

Les Brooklyn Nets devront faire sans deux de leurs trois superstars lors du Match 5 de la demi-finale de Conférence Est contre Milwaukee au Barclays Center ! James Harden, blessé à la cuisse, et Kyrie Irving, blessé à la cheville, sont officiellement forfait pour cette rencontre capitale qui aura lieu ce mardi. «Demain (mardi) sera une super opportunité pour nous de montrer de quoi nous sommes faits, répondre d’une façon positive et réussir notre meilleure performance de la série », a déclaré Steve Nash, l’entraîneur des Nets, lundi. Vainqueur du Match 1 avec huit points d’avance après avoir été privé de James Harden dès la première minute, Brooklyn avait écrasé les Bucks de 39 points dans le deuxième. Mais Milwaukee a remporté le Match 3 de justesse (86-83), avant de gagner le dernier de onze points dimanche, avec un Kyrie Irving sorti dès le deuxième quart-temps.« Nous sommes des pros et nous devons nous adapter à tout. Si Kyrie et James sont là, les gars seront prêts, et s’ils ne sont pas là, les gars seront prêts aussi. C’est vraiment ce qu’il se passe à ce niveau », avait déclaré Kevin Durant après le Match 4. James Harden (23,2pts, 6,2rbds et 8,8pds de moyenne en play-offs cette saison) et Kyrie Irving (24,1pts, 5,9rbds, 3,6pds de moyenne en play-offs cette saison) ne sont pas sûrs de revenir pour le Match 6 jeudi, loin de là.Match 1 –– Milwaukee Bucks : 115-107Match 2 –– Milwaukee Bucks : 125-86Match 3 –– Brooklyn Nets : 86-83Match 4 –– Brooklyn Nets : 107-96Match 5 : Brooklyn Nets – Milwaukee Bucks le 15 juinMatch 6 : Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets le 17 juinMatch 7 (si nécessaire) : Brooklyn Nets – Milwaukee Bucks le 19 juin