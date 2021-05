NBA - Brooklyn : Le Big Three au complet contre Chicago ?

Deuxième à l’Est, Brooklyn doit assurer ses deux derniers matches de saison régulière pour ne pas se faire griller au buzzer par Milwaukee, sur la troisième marche. Dans cette optique, les fans de Nets ont appris ces dernières heures une bonne nouvelle. Ce samedi (19h) contre Chicago au Barclays Center, la franchise new-yorkaise a de fortes chances de pouvoir compter sur son Big Three au complet. Steve Nash l’a révélé sur le site officiel de la NBA. « Je pense que demain sera le jour. Si tout reste pareil, ces trois-là joueront demain », a déclaré l'entraîneur des Nets à propos de James Harden, Kyrie Irving et Kevin Durant. Voir les trois top players réunis sur le parquet serait un petit événement. Depuis l’arrivée de James Harden dans l’équipe en janvier, ils n’ont joué que sept fois ensemble et la dernière d’entre elles date du 13 février face à Golden State.

Un retour à point nommé

Il faut dire que les trois joueurs majeurs, dont l’addition des sélections au NBA All Star Game grimpe à 27 unités, n’ont pas été épargnés par les blessures. Kevin Durant et James Harden notamment. Dernièrement, c’est l’ancien joueur des Houston Rockets qui a manqué à l’appel, pendant cinq semaines en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Le retour du Big Three est d’autant plus important à une semaine du début des play-offs. L’ailier fort/pivot des Nets, Jeff Green, le sait bien. « Je suis simplement heureux qu'ils soient sur le terrain. On va enfin pouvoir essayer de créer un rythme avec tous les gars en bonne santé. C'est ce que j'attends le plus. Je suis heureux qu'ils soient disponibles pour jouer demain (samedi). Nous verrons ce qui se passe à partir de là », s’est-il réjoui. Leur association peut être capitale en play-offs et offrir à Brooklyn son premier titre de champion NBA.