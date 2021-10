NBA - Brooklyn : Irving, non vacciné, va-t-il manquer tous les matchs à domicile ?

Après l’affaire Andrew Wiggins, l’affaire Kyrie Irving… Aux Etats-Unis, les villes de New York et de San Francisco interdisent à toutes les personnes non vaccinées contre le coronavirus (qui a encore causé la mort de 2 032 personnes lundi dans le pays) l’accès aux infrastructures sportives, notamment. Les joueurs NBA sont également concernés, et Andrew Wiggins, l’ailier de Golden State, avait fini par se faire vacciner la semaine passée, sous peine de ne pas pouvoir s’entrainer ni jouer les matchs des Warriors à domicile. Il avait demandé une exemption religieuse, mais la NBA lui avait refusé. Cette semaine, alors que la saison NBA débute le 19 octobre et que la pré-saison a commencé dimanche, c’est Kyrie Irving qui monopolise l’attention. Le meneur de 29 ans n’a pas souhaité dire s’il était vacciné ou pas lors du « media day » de la semaine dernière, mais il semblerait que non puisqu’il n’a pas été autorisé à accéder à la salle d’entraînement des Brooklyn Nets, l’une des deux franchises de New York, ce mardi. La semaine passée, il avait pu s’entraîner car les Nets étaient en camp d’entraînement à San Diego, en Californie. Un seul entraînement pour Irving avant la reprise ?

Son coach Steve Nash a fait savoir que les Nets n’avaient pas prévu d’aller s’entraîner en dehors de New York exprès pour lui, même s’il a affirmé que la franchise était « là pour lui, le soutient ». Ces deux prochaines semaines, avant la reprise de la saison régulière, les Nets seront d’ailleurs toujours à Big Apple, sauf lundi prochain lorsqu’ils iront affronter Philadelphia. Kyrie Irving ne pourrait donc s’entraîner qu’une seule fois avec ses coéquipiers… Par ailleurs, comme le stipule l’accord signé entre la NBA et le syndicat des joueurs, les joueurs non vaccinés ne seront pas payés pour les matchs non disputés pour cette raison-là. Cela représenterait environ 380 000 dollars (329 000 euros) par rencontre pour Irving, qui a, rappelons-le, un contrat à 35,3 millions de dollars pour cette saison. En attendant de voir si la situation évolue, Brooklyn peut se préparer à commencer la saison sans l’une de ses mégastars, qui tournait la saison passée à 26,9 points, 4,8 rebonds et 6 passes de moyenne.