NBA - Brooklyn : Harden sur le départ ?

James Harden, qui n'a toujours pas prolongé son bail, va-t-il quitter prochainement sa franchise actuelle, à savoir les Nets de Brooklyn ? Toujours est-il que le principal intéressé a dû répondre à ces fameuses rumeurs. Ces dernières évoquaient justement un potentiel échange, pour cet été, entre l'arrière All-Star et Ben Simmons, actuel pensionnaire de la franchise des 76ers de Philadelphia. Au sein de cette dernière, on retrouve ainsi notamment un certain Daryl Morey, qui n'est autre que l'ancien dirigeant de James Harden, à l'époque où il évoluait alors encore au sein de la franchise des Rockets de Houston. Harden formerait alors un duo avec un certain Joel Embiid. Harden, qui se sent actuellement frustré, a confié mettre cela sur le compte des blessures ainsi qu'aux résultats en dents de scie des Nets. Ces rumeurs sont apparues après un article écrit par le Bleacher Report.

"Je ne sais pas de quoi vous parlez"

Ce dernier a ainsi laissé particulièrement dubitatif Steve Nash, le coach des Nets de Brooklyn, en conférence de presse et dans des propos rapportés par Basket USA : « Je ne suis pas sûr d’y croire. James et moi parlons tout le temps et je pense que nous avons une excellente relation, et pour être franc avec vous, je ne suis pas certain de la crédibilité de ces commentaires. » Même son de cloche du côté du principal intéressé : « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne connais rien à ces articles. Évidemment que je suis frustré, mais c’est parce qu’on a des blessés. Il y a beaucoup d’irrégularité pour diverses raisons avec les blessures, le Covid, ou autre. Oui, c’est frustrant, et tout le monde dans cette franchise est frustré car on vaut mieux que notre bilan, et on devrait être plus haut. Je ne connais rien à ces articles. Je ne parle à personne. J’ai un agent. Vous n’entendez rien de ma part, et pourtant il y a des articles. Je suis frustré parce que je veux gagner et que je suis un compétiteur. C’est très simple. »