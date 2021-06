NBA - Brooklyn : Harden manquera le match 2 contre Milwaukee, et même peut-être davantage

James Harden de nouveau sur le carreau et c'est tout Brooklyn qui tremble de nouveau. Blessé d'entrée lors du match 1 des demi-finales de la Conférence Est contre Milwaukee, remporté 115-107 par Brooklyn, l'arrière vedette des Nets ne retrouvera pas ses coéquipiers pour le match 2, lundi soir toujours à New York. Après ce premier rendez-vous de la série entre le deuxième (Brooklyn) et le troisième (Milwaukee) de la saison régulière, les Nets ont annoncé qu'Harden souffrait d'une légère élongation au niveau de l'ischio-jambier droit qui l'obligerait à suivre des tribunes uniquement ce match 2 face à Giannis Antetokounmpo et les siens. Une mauvaise nouvelle pour Steve Nash, d'autant que le barbu, sorti après 43 secondes de jeu samedi soir après avoir ressenti une douleur derrière la cuisse droite, revenait déjà d'une blessure similaire. Cette rechute pourrait donc contraindre l'ancien meneur star des Houston Rockets à rester de nouveau éloigné un petit moment des terrains.

Nash : « Seul le temps pourra dire comment il réagit et où il en est »

Et c'est précisément ce qui inquiète le coach des Nets, qui croise néanmoins les doigts pour que le troisième membre de son Big Three avec Kevin Durant et Kyrie Irving retrouve au plus vite la compétition. « James a de grands espoirs et il veut revenir le plus vite possible… mais il faut que ce soit des risques mesurés. Nous n’allons pas prendre de risques inconsidérés, donc nous espérons qu’il reviendra. Je pense qu’il croit qu’il reviendra mais nous devons voir ce qu’il se passe. Et seul le temps pourra dire comment il réagit et où il en est dans les prochains jours. » Nash a trop d'expérience pour ne pas savoir qu'une nouvelle indisponibilité prolongée du MVP de l'exercice 2018 pourrait constituer un obstacle majeur sur la route des Nets vers un éventuel premier sacre pour la franchise. « C’est l’un des plus grands joueurs actuels (...) C’est un leader pour nous, et il nous manque énormément ». Espérons pour Brooklyn, que ce manque ne les condamnera pas. Espérons surtout pour les Nets qu'Harden sera très vite de retour.