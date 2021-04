NBA - Brooklyn : Harden absent pour la fin de la saison régulière ?

Les Brooklyn Nets font face à un coup dur. En effet, James Harden pourrait être absent pour la fin de cette saison régulière de NBA et ne faire son retour que pour les play-offs. Durant un tout récent entraînement, l'arrière s'est blessé à une cuisse. Une blessure synonyme de rechute, puisque le joueur avait déjà été touché à cette même cuisse, tout récemment. Une nouvelle annoncée, via un communiqué, publiée sur le compte Twitter officiel de la franchise : « Mise à jour médicale James Harden. Brooklyn (20 avril 2021 - L'arrière des Brooklyn Nets, James Harden, a connu une rechute lors d'une séance d'entraînement sur le parquet lundi. Suite à une évaluation aujourd'hui (ndlr : mardi) qui comprenait une IRM, Harden restera indéfiniment absent. Des mises à jour concernant son état seront fournies le cas échéant. »

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) April 20, 2021

Harden absent encore quatre semaines ?

Des nouvelles qui n'ont pas manqué de faire réagir, comme Steve Nash, l'entraîneur des Brooklyn Nets : « Nous sommes de retour à la case départ. (James Harden) sera de retour, quand il sera de retour. Ce sera peut-être lors des play-offs. Ce sera peut-être plus tôt. » James Harden n'a plus foulé un parquet de NBA depuis le lundi 5 avril dernier. Ce lundi, lors d'un entraînement, le MVP 2018 a donc ainsi ressenti une pointe derrière une cuisse, avant de passer une IRM ce mardi. Cette fameuse IRM a révélé que sa lésion aux ischios n'était toujours pas guérie. Auprès de ESPN, Nash a en dit un peu plus : « Il a simplement ressenti quelque chose. Il n'est pas tombé, ou n'a rien fait qui sorte de l'ordinaire. Il a simplement ressenti quelque chose près de sa déchirure. L'examen a révélé que c'était une rechute. Outre la déception, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. » Toujours selon ESPN, l'absence d'Harden pourrait durer encore quatre longues semaines.