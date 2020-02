NBA - Brooklyn : Fin de saison pour Irving

Vivement la saison prochaine !

La première saison de Kyrie Irving à Brooklyn ne va pas rester dans les annales. Arrivé cet été chez les Nets en provenance de Boston, le meneur de bientôt 28 ans (il les fêtera dans un mois) n’aura disputé que 20 matchs.. L’ancien meneur de Cleveland, qui souffre de l’épaule depuis le début de saison, a tenté de jouer sous cortisone, mais la douleur était trop forte et il a donc préféré se faire opérer, en accord avec les Nets. « Il a joué avec la douleur et il faut lui donner du crédit pour cela. Mais à un moment, trop c’est trop, et cela concerne sa santé à long terme, donc le mieux pour lui, c’est de stopper sa saison et prendre soin de lui une bonne fois pour toutes », a déclaré Sean Marks, le manager général des Nets.



En 20 matchs dans cette saison 2019-20 qui l’aura vu être absent du 16 novembre au 10 janvier, puis depuis le 3 février, Kyrie Irving aura tourné à une moyenne de 27,4 points, 6,4 passes et 5,2 rebonds. Il a donc un peu contribué à la septième place actuelle des Nets dans la Conférence Est (25v-29d) qui, en son absence, ont notamment pu compter sur Spencer Dinwiddie et Caris LeVert. Brooklyn possède quatre victoires d’avance sur le neuvième (Washington), ce qui peut laisser augurer une nouvelle campagne de play-offs. Mais bien sûr, c’est la saison 2020-21 que tous les fans des Nets attendent, avec le duo Kevin Durant - Kyrie Irving enfin remis sur pieds !

