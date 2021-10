NBA - Brooklyn : Faute de vaccination, Kyrie Irving est mis à l'écart

Les dirigeants des Brooklyn Nets faisaient face à un dilemme et ils ont pris une décision. Mise en difficulté par l’opposition de Kyrie Irving à la vaccination contre le coronavirus, la franchise basée à New York a décidé de se passer des services de son meneur jusqu’à nouvel ordre. En effet, afin d’accéder aux enceintes sportives, l’Etat de New York impose à tous l’injection d’au moins une dose de vaccin. Une règle sanitaire qui ne permet pas aux Brooklyn Nets de compter sur Kyrie Irving pour les matchs disputés au Barclays Center mais qui laisse la porte ouverte concernant les matchs loin de « Big Apple ». Une opportunité que les dirigeants des Nets ont laissé de côté. « Devant l'évolution de la situation et après une longue délibération, nous avons décidé que Kyrie Irving ne pourrait s'entraîner ou jouer avec l'équipe tant qu'il ne serait pas éligible à participer à l'intégralité de la saison », a confirmé le manager général de la franchise new-yorkaise Sean Marks dans un communiqué.

Nets GM Sean Marks statement on Brooklyn's decision to sit Kyrie Irving until he fulfills NYC vaccination rules: pic.twitter.com/4LBIQXt7al

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 12, 2021

Les Nets ne veulent pas d’un Irving à temps partiel

Alors que l’ensemble de l’effectif des Nets est vacciné, les dirigeants assurent respecter le choix de Kyrie Irving mais ne veulent pas que l’ancien meneur de Cleveland et Boston ne soit présent que partiellement. « Kyrie a fait un choix personnel, et nous respectons sa liberté d’opinion, a ajouté Sean Marks. Pour l'heure, son choix lui empêche d'être un membre permanent de notre équipe, et nous ne permettrons à aucun joueur d'évoluer sous nos couleurs à temps partiel. » Autrement dit, les Nets ne veulent pas être dépendants des règles sanitaires des Etats concernant le groupe faisant les déplacements durant la saison. Une absence qui se traduira également sur le plan économique pour Kyrie Irving, qui devrait perdre pas moins de 380 000 dollars, soit un peu moins de 330 000 euros, par match manqué. La prise de position des Nets pourrait faire des émules puisque 5% des joueurs évoluant en NBA n’ont pas effectué de vaccination contre le coronavirus.