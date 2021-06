NBA - Brooklyn : Examens rassurants pour Irving

NO NO NO NO NO pic.twitter.com/vqJHwlbp49

Durant va devoir tout gérer

Après James Harden, Kyrie Irving… Les Brooklyn Nets, qui semblaient tout simplement imbattables avec leurs superstars Kevin Durant - Kyrie Irving - James Harden, vont peut-être devoir disputer leur Match 5 des demi-finales de Conférence sans deux membres du trio. Alors que James Harden s’est blessé à la cuisse dès la première minute du Match 1 de cette série,Le meneur (ou arrière) de 29 ans n’a pas pu reprendre la partie, mais son coach Steve Nash a fait savoir après la rencontre que la radio qu’il avait passée n’avait rien décelé. Selon ESPN, Irving a toutefois été vu en train de sortir du stade avec des béquilles et le pied dans une botte. « Je n’ai aucune idée de ce qui va se passer ensuite. On va croiser les doigts et espérer que c’est mieux que… je ne sais pas… mieux que manquer le prochain match ? », a réagi le coach des Nets.Alors que la date du retour de James Harden (23,2pts, 6,2rbds et 8,8pds de moyenne en play-offs cette saison) n’est toujours pas connue, une absence de Kyrie Irving (24,1pts, 5,9rbds, 3,6pds de moyenne en play-offs cette saison) pour le Match 5 mardi voire le Match 6 jeudi serait évidemment très préjudiciable pour les Nets.En cas d'absence des deux stars lors d'un ou plusieurs matchs, Kevin Durant va devoir prendre les choses en mains. Mais cela va être compliqué... Auteur de 28 points, 13 rebonds et 5 passes dimanche, l'ancien MVP est le seul joueur des Nets, à part Irving (11pts), à avoir dépassé les 10 points lors de ce Match 4.