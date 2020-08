NBA : Brooklyn et Orlando sont les deux derniers qualifiés de la Conférence Est

NBA - SAISON REGULIERE

Vendredi 07 Août 2020

San Antonio Spurs - Utah Jazz : 119-111

>>> Rudy Gobert (UTA) n'a pas joué

Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder : 121-92

Brooklyn Nets - Sacramento Kings : 119-106

>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) : 27 minutes, 10 points (3 sur 10 aux tirs, dont 2 sur 8 à trois points et 2 sur 2 aux lancers francs), 6 rebonds, 3 fautes

Philadelphia 76ers - Orlando Magic : 108-101

>>> Stats d'Evan Fournier (ORL) : 34 minutes, 22 points (8 sur 18 aux tirs, dont 2 sur 7 à trois points et 4 sur 5 aux lancers francs), 3 rebonds, 3 passes, 2 ballons perdus, 5 fautes

New Orleans Pelicans - Washington Wizards : 118-107

>>> Ian Mahinmi (WAS) n'a pas joué

Toronto Raptors - Boston Celtics : 100-122

>>> Vincent Poirier (BOS) n'a pas joué



Plus d'infos à venir